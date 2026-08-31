Una semana sin rastro de niña de 6 años en Buriticá: ya había desaparecido en cuatro ocasiones antes

Sigue la preocupación por el caso de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de 6 años que cumple una semana desde que desapareció en la vereda Alto del Chocho, en Buriticá, y pese a la búsqueda coordinada con la Gobernación, el municipio, la Policía, bomberos, Cruz Roja, caninos y cámaras de seguridad, no ha sido localizada tras cinco días.

Mientras la Gobernación de Antioquia mantiene activa una recompensa por 50 millones de pesos, y un grupo de Infancia y Adolescencia ayuda en la búsqueda, las autoridades confirmaron que se investigan todas las hipótesis, incluidas las creencias locales sobre “duendes”.

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El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que este caso registrado en el Occidente del departamento sigue estando en indagación.



Se ha perdido cuatro veces

“Nos han manifestado que es la cuarta vez que la menor se pierde, pero lo máximo es de un día para otro. Lo que nos informan es eso, que hay una creencia manejada en la zona y por parte de los residentes sobre la presencia de duendes o de situaciones mitológicas. Eso es un tema de verificación e investigación, no podemos descartar cualquier tipo de situación que nosotros tengamos que evidenciar y obviamente observar ante la búsqueda y la preocupación que existe sobre la pérdida de la niña”, afirmó en diálogo con Blu Radio.

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Tampoco se descarta una posible participación criminal, aunque no existen antecedentes ni exigencias relacionadas con el Clan del Golfo de la hora cero de la desaparición, que fue a las 10 de la mañana del lunes 24 de agosto.

“Destacar que en la zona de injerencia del Clan del Golfo no se había evidenciado algún otro evento antecedente particular sobre la pérdida de menores aún con esta escasa edad. La niña, en su momento, estaba en la casa de un familiar vecino. Se evidencia, a través de una cámara, que la niña sale, incluso, el mismo día que nos enteramos también alertamos terminales de transporte, rutas de transporte por las vías nacionales”, agregó.

La niña tiene autismo y epilepsia, no habla y corrió descalza hacia una zona boscosa de ese municipio. De acuerdo con sus familiares, la menor requiere cuidados especiales, lo que ha aumentado la preocupación en especial porque si bien ella solía recorrer esa zona veredal, siempre lograban encontrarla, menos en esta ocasión.

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Pese al uso de caninos expertos en búsqueda y rescate, dos drones con detectores térmicos de una empresa minera de la zona y de recorridos casa por casa, no se tienen pistas de la niña.

Por ahora, la búsqueda se mantiene en el municipio por parte de la Comisaría de Familia y se espera que la colaboración ciudadana permite obtener información que conduzca al paradero de la niña. Las autoridades pidieron evitar la difusión de rumores y acudir directamente a las autoridades competentes en caso de contar con información sobre la menor.