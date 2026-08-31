Mientras paseaba sus perros capturan en Antioquia a alias ‘Hermes’ pedido por narcotráfico en Europa

Autoridades en Colombia, con apoyo de Europol y Ameripol, lograron la captura de alias ‘Hermes’, señalado por las autoridades de enviar toneladas de cocaína a Europa y de usar como fachada una empresa de confecciones ubicada en Medellín.

Luego de varios meses de investigación y como uno de los objetivos de alto valor que fue identificado con el gobierno de Abelardo De La Espriella, se logró la captura en Antioquia de alias ‘Hermes’, señalado de narcotráfico.

Se trata de Hermes Julián García Pérez, alias ‘Hermes’, que es requerido por la justicia de Luxemburgo por los delitos de tráfico, posesión y venta de estupefacientes, por el envío de droga a Europa.

El operativo se adelantó en el corregimiento San Antonio de Pereira, de Rionegro, en el Oriente antioqueño, en el momento menos esperado, según relató el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa.



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“Lo encontramos, incluso, mientras paseaba a su perro. Creyó que no le seguíamos el rastro, pero era justo uno de los objetivos de alto valor que habíamos priorizado con el nuevo gobierno nacional por tratarse de la primera extradición hacia ese país”, afirmó.

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Según las investigación, alias ‘Hermes’ estaría vinculado al envío de clorhidrato de cocaína desde el puerto de Cartagena como punto de salida y Amberes, Bélgica, como destino, para posteriormente distribuirse por el continente europeo.

“Además, que se habría establecido una alianza criminal con integrantes del denominado Cartel de los Balcanes, con quienes coordina el porte, tráfico estupefacientes hacia Europa. Según la información recolectada durante el proceso investigativo, alias ‘Hermes’ habría llegado a enviar cerca de 2 toneladas de cocaína mensuales, actividad con la que presuntamente generaba rentas criminales establecidas estimadas en más de 578.000 millones de pesos colombiano”, relató el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides.

El procedimiento también tiene relevancia internacional porque, de acuerdo con la información suministrada, sería el primer ciudadano colombiano judicializado por narcotráfico en Luxemburgo mediante una orden de extradición.

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Este hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que en Luxemburgo se adelantan los trámites correspondientes para su extradición y posterior comparecencia ante la justicia de ese país. La Alcaldía de Medellín mantendrá el trabajo de cooperación internacional y las investigaciones dirigidas a afectar las estructuras y los recursos que sostienen las economías ilícitas.