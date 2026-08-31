Ejército confirma liberación de tres secuestrados por el Clan del Golfo en Anorí, Antioquia

Tras el despliegue de capacidades investigativas en el Nordeste de Antioquia, la Séptima División del Ejército confirmó la liberación de las tres personas que habían sido secuestradas por el Clan del Golfo en el municipio de Anorí.

Aunque inicialmente habían sido cuatro los secuestrados, una de las víctimas de este hecho ocurrido en el corregimiento de Liberia, además del presidente de la Junta de Acción Comunal, llegó con vida horas antes al caserío de esta zona distante a unas siete horas del casco urbano.

Según confirmó el Ejército, el resultado se logró, luego de sobrevuelos e inserción de tropas en el área, “ejerciendo presión sobre los responsables y fortaleciendo las acciones de búsqueda, ubicación y protección de las personas retenidas”.

De momento, las labores de las autoridades siguen centradas en dar con el paradero de Luis Alexander López Restrepo, un reconocido comerciante que fue secuestrado en zona limítrofe entre Segovia y Remedios.



Peticiones al Gobierno De La Espriella

Ante la preocupante situación de orden público en esa zona del departamento, el gobernador Andrés Julián Rendón le pidió el nuevo Gobierno nacional adelantar las gestiones necesarias para lograr una presencia sostenida de la Policía y el Ejército, al ser una región fuertemente disputada desde hace varios años por otros actores armados como un corredor clave para la comunicación entre las subregiones del Norte y Bajo Cauca.

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"Es hora, con este gobierno que tiene la determinación de devolverle la tranquilidad a los colombianos, que allí llegue el Ejército, que incluso la Policía Nacional sí instale allí, así sea con unidades de carabineros, mientras que se consolida la seguridad y puede albergarse una estación de policía", indicó recientemente el mandatario.

También se conoció que uno de los principales compromisos a los cuales llegaron las instituciones durante el reciente consejo extraordinario de seguridad tiene que ver con la llegada de nuevas tropas al área donde ocurrieron los hechos que siguen siendo investigados.

Esto, en especial por la disputa que sostiene la subestructura Jorge Mario Valle contra el ELN y las disidencias, lo que se suma a otro hecho de violencia reciente en esa localidad: el homicidio del comandante de bomberos Deibi Arboleda.

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