Asesinaron a adolescente LGBTIQ+ en Medellín: cuerpo estaba amordazado y tenía rasguños

Autoridades en la capital antioqueña investigan la muerte en las últimas horas de un adolescente de 17 años en el barrio La Iguaná, occidente de la ciudad.

La víctima, identificada como Johan Alexis Naranjo Cuesta, fue hallada por su propia madre en una vivienda de la carrera 65 con calle 59. El joven fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, pero llegó sin signos vitales.

De acuerdo con el reporte policial, Naranjo registraba varias lesiones, entre ellas heridas en el cuello aparentemente producidas por rasguños, además de otras en su tobillo izquierdo y en uno de sus dedos del pie derecho.

Imagen ilustrativa AFP

No obstante, uno de los elementos que más llamó la atención durante la inspección de la escena, fue el hallazgo de una funda de almohada atada a la boca del adolescente, circunstancia que posiblemente cobrará gran importancia dentro de las investigaciones, pues la víctima era identificada como miembro de la población LGBTIQ+.



Preliminarmente se conoció que Naranjo Cuesta llevaba aproximadamente tres años viviendo con su abuela en el barrio La Aurora, pero acostumbraba pasar algunos fines de semana con su madre en La Iguaná, cerca al cerro El Volador.

Las autoridades avanzan en la recolección de elementos que permitan reconstruir las circunstancias del crimen que se convierte en la muerte violenta 176 en lo corrido de 2026 en la ciudad, 46 hechos menos que los registrados durante el mismo periodo del año anterior.