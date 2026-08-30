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Invasión al carril exclusivo de tranvía en Medellín ya deja más de 1.300 comparendos durante 2026

Ante la gravedad de la situación, el Concejo de Medellín pidió a las autoridades de movilidad definir medidas drásticas que frenen la problemática.

Corredor del tranvía en Medellín.jpg
Corredor del tranvía en Medellín.
Metro de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

La invasión constante del carril exclusivo, la ocupación ilegal de los andenes por parte de establecimientos comerciales y los múltiples retrasos en la operación mantienen en alerta a residentes y usuarios del Tranvía de Ayacucho, un corredor clave que conecta las comunas 8, 9 y 10 de Medellín.

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La situación fue analizada por el Concejo de Medellín, desde donde se advirtió que las medidas implementadas hasta ahora han sido insuficientes frente a la magnitud del problema.

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Durante la sesión, se destacó que el paso constante de motocicletas y vehículos particulares, sumado a las ventas y mercancías que bloquean el tránsito peatonal, pone en riesgo permanente la vida de los ciudadanos. Por su parte, representantes del Metro de Medellín indicaron que la invasión del corredor ha disparado la accidentalidad y las interrupciones del servicio desde el inicio de su operación en 2015.

"Son los camiones de descarga y el parqueo excesivo que se evidencia en la zona. Camiones de descarga estacionados que bloquean completamente el paso peatonal y el carril del tranvía. Motos estacionadas en fila sobre las aceras que impiden la movilidad de las personas. En general, las personas con movilidad reducida y cualquier tipo de peatón", indicó.

Ante este panorama de indisciplina y descontrol, las autoridades revelaron cifras contundentes sobre las sanciones aplicadas: en lo que va del año, se han impuesto 1.399 comparendos y un total de 620 vehículos han sido inmovilizados por invadir el carril exclusivo del sistema masivo.

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Para frenar esta problemática y evitar tragedias, el Concejo propuso blindar la zona con un plan permanente de operativos nocturnos y de fin de semana, ampliar la vigilancia tecnológica con cámaras de reconocimiento de placas e incluso evaluar la instalación de barreras físicas, con el fin de proteger a los peatones y garantizar una operación eficiente de cara a futuros proyectos de transporte en la ciudad.

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