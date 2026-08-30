Capturaron al presunto asesino de líder sindical y docente en el municipio de Turbo, Antioquia

Las autoridades capturaron en Apartadó, a un hombre conocido como alias 'Juan', señalado como el presunto responsable material del homicidio de un líder sindical y docente, ocurrido en enero de 2025 en el corregimiento de Currulao.

De acuerdo con la investigación, alias 'Juan' sería quien habría ejecutado asesinado al hombre, por lo que el caso había sido priorizado por las autoridades debido a su relación con hechos violentos contra líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.

Los investigadores señalaron que la recopilación de elementos materiales probatorios y evidencia física permitió avanzar en la identificación del presunto responsable. Además, durante el operativo le fue incautado un teléfono celular, que será sometido a análisis técnicos.

El comandante de la Policía Urabá, coronel Jovanni Cepeda, explicó que entre las hipótesis que se manejan está que el crimen habría tenido relación con situaciones de carácter pasional.



"Es requerido por los delitos de homicidio y hurto. De acuerdo con la investigación, el capturado sería el presunto autor material del homicidio de un líder sindical y docente, cuyos móviles estarán relacionados con situaciones de carácter pasional", precisó Cepeda.

Alias 'Juan' quedó a disposición de la autoridad judicial y deberá responder por los delitos de homicidio y hurto, por los cuales tenía una orden de captura vigente.