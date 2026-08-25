Vendaval deja semidestruido el Centro Educativo Rural Bellavista en Apartadó, Antioquia

Una nueva emergencia climática por un fuerte vendaval dejó semidestruido el Centro Educativo Rural Bellavista en Apartadó. El desplome del techo y parte de la estructura pone en riesgo la educación de decenas de niños en la zona rural

El hecho se registró en la vereda Bellavista, corregimiento de San José de Apartadó, luego de que una fuerte tempestad con vientos huracanados provocara el colapso del techo y parte de la estructura de la escuela comunitaria de la zona.

"El viento nos arrancó el techo del colegio. Teníamos la caseta comunal al lado para los niños y el techo cayó encima, dañándola también. Miren cómo quedó todo esto: nos quedamos sin colegio en la vereda Bellavista. No nos quedó nada para que los niños estudien. Aquí está la evidencia de cómo quedó la escuela, completamente destruida y agrietada. No hay colegio para los niños", manifestó la tesorera de la vereda bellavista de apartadó, Shirley Tabares.

El fenómeno natural dejó el techo del plantel educativo convertido en escombros. Asimismo, de acuerdo con los reportes preliminares, una familia resultó damnificada y otras siete personas presentan lesiones a raíz de la emergencia climática.



Debido a esta emergencia, los estudiantes de la zona permanecen desescolarizados. La comunidad hizo un llamado urgente a los organismos de atención de desastres para que evalúen los daños y atiendan a los afectados, a la espera de un pronunciamiento oficial sobre las medidas que garanticen el retorno seguro de alumnos y docentes a las aulas