Piden esclarecer muerte de joven mientras trabajaba en planta procesadora de cárnicos en Medellín

Una jornada de trabajo de Jhon Jader López terminó de una manera que todavía resulta difícil de explicar y entender para su familia. El joven, de 20 años de edad, murió en los últimos días dentro de una planta procesadora de cárnicos en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, en circunstancias que aún son materia de investigación y que han dejado a sus allegados intentando reconstruir qué fue lo que pasó.

Aunque en redes sociales sus familiares han manifestado que no hacía parte propiamente de sus funciones, a López le encomendaron la limpieza de una máquina trituradora y fue en medio de la realización de esta labor que, en circunstancias que están por establecer, terminó atrapado en el mecanismo y murió.

El hecho ocurrió dentro de las instalaciones de la compañía, pero para sus familiares la tragedia estuvo acompañada por otra situación que consideran preocupante: aseguran que no recibieron una comunicación oportuna por parte de la empresa después de lo sucedido.

Por eso, en las últimas horas familiares y amigos del joven llevaron a cabo un plantón a las afueras de la compañía exigiendo respuestas sobre el caso. Según Yulieth López, hermana de Jhon Jader, lograron un acuerdo con las directivas para obtener información.



"Salió uno de los directivos ya de la empresa. Nos dijeron que para el día lunes, entre de 7 a 10 de la mañana, el gerente me va a atender para esclarecer el caso de mi hermano. En caso de que no lo hagan, el día martes voy a estar acá de nuevo haciendo el plantón", aseguró.

Previo a este acuerdo ya la compañía Cárnicos y Alimentos S.A.S., manifestó que estaba colaborando con las autoridades y los expertos encargados para determinar qué sucedió.

Publicidad

En un comunicado, la empresa aseguró que se encuentra de manera transparente con la investigación técnica y afirmó que la seguridad, protección y bienestar de sus trabajadores son y seguirán siendo un pilar fundamental de la compañía.