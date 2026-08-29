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Aparatoso accidente en la vía Medellín-Manizales deja tres fallecidos y 18 lesionados

Adelantamiento en una zona prohibida por parte del vehículo del servicio público es una de las principales hipótesis de las autoridades.

Accidente en la vía Medellín-Manizales.jpg
Accidente en la vía Medellín-Manizales.
Suministrada
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Dificultades para la movilidad entre Medellín y el suroccidente del país se han registrado en las últimas horas tras la atención de un aparatoso accidente en la vía que comunica a la capital antioqueña con la ciudad de Manizales.

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Un total de tres personas fallecieron y 18 más resultaron heridas tras la colisión de un bus de servicio público con 33 pasajeros que cubría la ruta Medellín - Ipiales, con un tractocamión que venía en sentido contrario, de Manizales hacia Medellín.

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Según el reporte de las autoridades de tránsito los hechos se registraron a unos 500 metros del peaje de Supía y entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del bus identificado como Cristian Camilo Palacios, así como una pareja de esposos que iba a la ciudad de Buga por temas religiosos y que también fueron reconocidos como Jorge Eliécer Soto y Nubia Alba Deavila.

Por su parte, las 18 personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales de La Pintada, Marmato y Manizales. El coronel Eduardo Mejía, jefe de la Seccional de Tránsito y Transportes de Antioquia, indicó que una de las principales hipótesis apunta a un adelantamiento en una zona indebida.

"Lo que se alcanza a observar acá en el lugar de los hechos es una posible adelantamiento en línea continua que trató de hacer el conductor del vehículo de de servicio público, del bus Bolivariano, y e invade el carril en el cual, en sentido contrario, iba el tractocamión", precisó el uniformado.

Accidente en la vía Medellín-Manizales deja tres fallecidos.
Accidente en la vía Medellín-Manizales deja tres fallecidos. Foto cortesía Bomberos Voluntarios de Supía.

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Las autoridades lograron habilitar la vía a un carril para normalizar el alto flujo de vehículos represados por la situación y se espera que con el paso de las horas se logre la apertura total.

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“Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y permita la pronta recuperación de los lesionados”, dijo a través de su cuenta de x el gobernador Andrés Julián Rendón.

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