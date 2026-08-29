El increíble nacimiento de dos mulas albinas en Urrao, Antioquia, que sorprende al mundo

Una yegua dio a luz a dos ejemplares mulares albinas en un fenómeno que ha sido catalogado por los veterinarios como un acontecimiento inusual en la reproducción de equinos.

La yegua fue inseminada por un burro americano pinto, de ahí el albinismo de estas dos crías, que nacieron sin ningún contratiempo y gozan de buena salud a pesar de la rareza y complicaciones que pueden tener este tipo de nacimientos, que se da solo en un 0,05 % de las veces.

El nacimiento ocurrió en una finca de Urrao, Antioquia, y tomó por sorpresa a todos en la finca. Una de las pequeñas presentó dificultades para levantarse inicialmente, pero ambas lograron salir adelante.

Sorpresa en Urrao por el nacimiento de dos mulas albinas. Captura de pantalla de video Aupur Televisión.

¿Qué tan raro es el nacimiento de dos mulas gemelas?

La posibilidad de un nacimiento de estas características es muy baja. Por eso se mostraron tan sorprendidos cuando la yegua Armonía de la Sonrisa por Pergamino, logró tener sin complicaciones a estos dos ejemplares.

“Es una rareza, o sea, estamos hablando en porcentajes de 0,05 %. Es muy escaso que la madre sobreviva y que las crías sobrevivan también”, dijo Carlos Emilio Laverde, médico veterinario al medio local de Urrao, Aupur Televisión.

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El nacimiento también resultó inesperado porque durante la ecografía solamente se había identificado un embrión. La llegada de las dos crías se produjo durante una noche.

“Cuando se hizo la ecografía nada más se vio un embrioncito, y la sorpresa fue que ya nadie esperaba que fueran a nacer dos. Y en una noche encontraron los dos animalitos ahí muy pequeñitos, una muy debilita, pero la naturaleza es hermosa”, relató Laverde a Arpur Televisión.

Nacen dos mulas albinas en Urrao. Captura de pantalla video Aupur Televisión.

¿Qué cuidados necesitan las mulas albinas?

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Las pequeñas requieren cuidados especiales debido a su condición. El encargado explicó que la exposición al sol puede resultar difícil para ellas, por lo que la intención es que sean animales destinados al paseo.

“Como ellas son albinitas, entonces siempre les va a dar muy duro el sol. La idea es que sean animales de paseos y muy rico que se levanten junticas, porque ellas tienen un vínculo ahí. Para donde sale la una, sale la otra”, destacó.

El objetivo es que las dos permanezcan juntas mientras continúan su desarrollo. Según explicó el encargado, ambas tienen un vínculo particular y suelen desplazarse una detrás de la otra.