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Autoridades, cafeteros y Argos se unen para reconstruir casas afectadas por terremoto en Antioquia

Las viviendas a intervenir están ubicadas en los municipios de Jardín, Betania, Caramanta, Jericó y Betulia.

Reconstruirán viviendas en Antioquia.jpg
Reconstruirán viviendas en Antioquia.
Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

La Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), el Comité Departamental de Cafeteros, Argos y varios municipios crearon un plan de acción para la reconstrucción de las primeras 21 viviendas campesinas afectadas por el terremoto.

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Las casas, que fueron reportadas como colapsadas por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, están ubicadas en los municipios de Jardín, Betania, Caramanta, Jericó y Betulia. El objetivo es que las familias puedan contar nuevamente con viviendas dignas y seguras.

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Carlos Mario Zuluaga, gerente de VIVA, destacó la articulación entre las entidades para acelerar la recuperación de las familias damnificadas por el movimiento telúrico.

"Hemos llegado a una alianza con los municipios, las comunidades, para reconstruir viviendas cafeteras, 21 en total, donde, con un trabajo mancomunado, lograremos que estas familias que perdieron sus casas puedan prontamente tener un lugar digno para volver a ellas", destacó el directivo.

Uno de los principales instrumentos para desarrollar este proceso será el Banco Virtual de Materiales de VIVA, que tendrá la tarea de articular a los diferentes aliados para garantizar el suministro de los materiales requeridos y coordinar la logística necesaria para la construcción.

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El acuerdo representa un nuevo paso en la respuesta al desastre, que ahora entra en una etapa de recuperación y reconstrucción. Las entidades buscan sumar conocimiento, materiales y capacidad operativa para avanzar en la recuperación de los hogares rurales afectados.

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