Coordinan acciones para retorno de 140 desplazados tras acciones violentas en Santa Rosa de Osos

El temor sigue latente en el Norte de Antioquia luego de que las disidencias de alias ‘Calarcá’ incendiaran dos campamentos agrícolas en la vereda Guanacas del municipio de Santa Rosa de Osos, ante la negativa del pago de extorsiones de hasta 60 millones de pesos mensuales.

Por la situación un grupo de al menos 140 personas, en su mayoría trabajadores de cultivos de tomate y aguacate, salieron de la zona y por lo menos 36 hombres, tres mujeres y un menor de edad llegaron a Carolina del Príncipe, donde tras identificar a las víctimas y establecer las rutas de acompañamiento, se espera que haya garantías de seguridad para su retorno.

"En la noche intentamos hacer el censo, pero no fue posible. Estas personas querían descansar, y desde la administración municipal ya se convocó al comité de justicia transicional para evaluar las acciones que se van a adelantar para la garantía de los derechos de estas personas", aseguró Luis Alberto Cardona, personero de esa localidad.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, confirmó que lo ocurrido responde a retaliaciones del grupo armado por el no pago de extorsiones, hechos tras los que estarían dos delincuentes identificados como alias ‘Pimpón’ y ‘La Mona’. La fuerza pública tiene contacto con habitantes y comerciantes afectados por lo ocurrido.



"Esto obedece a un tema de extorsivo. Detrás de esa actividad terrorista está alias 'Pimpon', por el cual nosotros hemos ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos, y está alias 'La Mona', que ya estamos tratando de identificar e individualizar quién es esa terrorista", indicó.

Ferney de Jesús Roldán Rivera, alias ‘Pimpón’ o ‘Fercho’, es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas del frente 36 de las disidencias y por quien está vigente una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita su captura.

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Según las autoridades, Pimpón estaría involucrado en extorsiones, homicidios selectivos, secuestros y acciones de inteligencia contra la fuerza pública; además, se le atribuyen labores de control sobre comunidades, incluida la organización de reuniones y procesos de carnetización en zonas rurales de municipios como Campamento y Angostura.