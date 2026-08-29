En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caso Lucas Murillo
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Coordinan acciones para retorno de 140 desplazados tras acciones violentas en Santa Rosa de Osos

Coordinan acciones para retorno de 140 desplazados tras acciones violentas en Santa Rosa de Osos

Desde la Gobernación reiteraron la recompensa activa de $100 millones contra alias ‘Pimpón’ y ‘La Mona’, de las disidencias de alias 'Calarcá'.

Desplazados referencia
Desplazados referencia
Foto: AFP
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

El temor sigue latente en el Norte de Antioquia luego de que las disidencias de alias ‘Calarcá’ incendiaran dos campamentos agrícolas en la vereda Guanacas del municipio de Santa Rosa de Osos, ante la negativa del pago de extorsiones de hasta 60 millones de pesos mensuales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Por la situación un grupo de al menos 140 personas, en su mayoría trabajadores de cultivos de tomate y aguacate, salieron de la zona y por lo menos 36 hombres, tres mujeres y un menor de edad llegaron a Carolina del Príncipe, donde tras identificar a las víctimas y establecer las rutas de acompañamiento, se espera que haya garantías de seguridad para su retorno.

Últimas noticias

Judicializado por crimen de su pareja en Caucasia.jpg
Antioquia

A la cárcel hombre que confesó haber asesinado de un golpe a su pareja en Caucasia, Antioquia

Condenado por secuestro en Antioquia.jpg
Antioquia

Condenaron a nueve años de prisión a hombre que secuestró a una niña en Girardota, Antioquia

"En la noche intentamos hacer el censo, pero no fue posible. Estas personas querían descansar, y desde la administración municipal ya se convocó al comité de justicia transicional para evaluar las acciones que se van a adelantar para la garantía de los derechos de estas personas", aseguró Luis Alberto Cardona, personero de esa localidad.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, confirmó que lo ocurrido responde a retaliaciones del grupo armado por el no pago de extorsiones, hechos tras los que estarían dos delincuentes identificados como alias ‘Pimpón’ y ‘La Mona’. La fuerza pública tiene contacto con habitantes y comerciantes afectados por lo ocurrido.

"Esto obedece a un tema de extorsivo. Detrás de esa actividad terrorista está alias 'Pimpon', por el cual nosotros hemos ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos, y está alias 'La Mona', que ya estamos tratando de identificar e individualizar quién es esa terrorista", indicó.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Ferney de Jesús Roldán Rivera, alias ‘Pimpón’ o ‘Fercho’, es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas del frente 36 de las disidencias y por quien está vigente una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita su captura.

Publicidad

Según las autoridades, Pimpón estaría involucrado en extorsiones, homicidios selectivos, secuestros y acciones de inteligencia contra la fuerza pública; además, se le atribuyen labores de control sobre comunidades, incluida la organización de reuniones y procesos de carnetización en zonas rurales de municipios como Campamento y Angostura.

Relacionados

Antioquia

Desplazamiento forzado

Noticias de hoy

Disidencias Farc

Publicidad

Publicidad

Publicidad