Designan grupo especial para investigar crimen de comandante de Bomberos de Anorí, Antioquia

No paran las indagaciones de las autoridades tras el asesinato de Deibi Arboleda Cárdenas, el hombre que llevaba 11 años como comandante de Bomberos y que fue hallado muerto en la vereda Las Lomitas en donde, al parecer, tenía una propiedad.

Arboleda fue encontrado con varias heridas de arma de fuego en su cuerpo por sus mismos compañeros de los Bomberos de Anorí y a pesar de que no se conocer quiénes podrían estar detrás del crimen, las autoridades están tras los autores del homicidio.

Mientras la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a las personas detrás del asesinato de Arboleda, se vienen adelantando otras acciones para dar con los responsables, incluso la Policía tiene ya varias pistas.

El gobernador Andrés Julián Rendón, manifestó en su cuenta de X que espera que la justicia actúe con celeridad, que las investigaciones avancen rápidamente y que este crimen no quede en la impunidad.



"Nosotros hemos ofrecido una recompensa de hasta cien millones de pesos para ayudar con el esclarecimiento. Las autoridades tejen varias hipótesis y esperamos que esta recompensa permita recaudar las pruebas y el material suficiente para poner tras las rejas a los responsables de esta acción criminal", sostuvo el mandatario.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, aseguró que la fuerza pública adelanta labores para ubicar a los responsables.

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"En un consejo de seguridad le pedimos a la fuerza pública que golpee todas las capacidades judiciales, inclusive a la Fiscalía General de la Nación, para dar con los responsables de este execrable crimen. Era una persona muy reconocida en el municipio", indicó Martínez.

Ante lo sucedido, las autoridades locales decretaron tres días de luto por la muerte del hombre que sirvió a las comunidades durante casi una década.

Tras conocerse este vil hecho, la Alcaldía de Anorí emitió un mensaje en sus redes sociales en el que manifiesta, “comandante, su voz se apaga entre nosotros, pero estamos seguros que su ejemplo permanecerá siempre en nuestro corazón. Su entrega desinteresada, su valentía en los momentos más difíciles y su inmenso amor por nuestra tierra dejaron una huella imborrable en Anorí”.