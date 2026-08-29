En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caso Lucas Murillo
Licencia de conducción
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Designan grupo especial para investigar crimen de comandante de Bomberos de Anorí, Antioquia

Designan grupo especial para investigar crimen de comandante de Bomberos de Anorí, Antioquia

Aunque la víctima no había denunciado ante las autoridades tener amenazas, se conoció que sí fue objeto de varias intimidaciones.

COMANDANTE CUERPO BOMBEROS ANORI- REDES SOCIALES.jpg
Foto: Tomada redes sociales
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

No paran las indagaciones de las autoridades tras el asesinato de Deibi Arboleda Cárdenas, el hombre que llevaba 11 años como comandante de Bomberos y que fue hallado muerto en la vereda Las Lomitas en donde, al parecer, tenía una propiedad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Arboleda fue encontrado con varias heridas de arma de fuego en su cuerpo por sus mismos compañeros de los Bomberos de Anorí y a pesar de que no se conocer quiénes podrían estar detrás del crimen, las autoridades están tras los autores del homicidio.

Últimas noticias

Río Magdalena en Antioquia.jpg
Antioquia

Alertan por bajos niveles del río Magdalena en Antioquia: está 25% debajo del promedio histórico

Afectaciones por lluvias en Quibdó.jpg
Antioquia

Fuertes lluvias dejaron inundaciones y una casa desplomada en Quibdó, Chocó

Mientras la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a las personas detrás del asesinato de Arboleda, se vienen adelantando otras acciones para dar con los responsables, incluso la Policía tiene ya varias pistas.

El gobernador Andrés Julián Rendón, manifestó en su cuenta de X que espera que la justicia actúe con celeridad, que las investigaciones avancen rápidamente y que este crimen no quede en la impunidad.

"Nosotros hemos ofrecido una recompensa de hasta cien millones de pesos para ayudar con el esclarecimiento. Las autoridades tejen varias hipótesis y esperamos que esta recompensa permita recaudar las pruebas y el material suficiente para poner tras las rejas a los responsables de esta acción criminal", sostuvo el mandatario.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, aseguró que la fuerza pública adelanta labores para ubicar a los responsables.

Publicidad

"En un consejo de seguridad le pedimos a la fuerza pública que golpee todas las capacidades judiciales, inclusive a la Fiscalía General de la Nación, para dar con los responsables de este execrable crimen. Era una persona muy reconocida en el municipio", indicó Martínez.

Ante lo sucedido, las autoridades locales decretaron tres días de luto por la muerte del hombre que sirvió a las comunidades durante casi una década.

Tras conocerse este vil hecho, la Alcaldía de Anorí emitió un mensaje en sus redes sociales en el que manifiesta, “comandante, su voz se apaga entre nosotros, pero estamos seguros que su ejemplo permanecerá siempre en nuestro corazón. Su entrega desinteresada, su valentía en los momentos más difíciles y su inmenso amor por nuestra tierra dejaron una huella imborrable en Anorí”.

Relacionados

Antioquia

Fiscalía General de la Nación

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad