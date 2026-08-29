Señalan al Clan del Golfo de secuestro masivo en Anorí: entre las víctimas está un presidente de JAC

En menos de 24 horas un nuevo caso de secuestro genera preocupación en el Nordeste de Antioquia, tras conocerse la retención ilegal de cuatro personas en zona rural del municipio de Anorí.

Así lo confirmó a través de su cuenta de X el gobernador Andrés Julián Rendón, quien indicó que los hechos ocurrieron en el corregimiento de Liberia - El Charcón y entre las víctimas estarían tres jóvenes y un presidente de Junta de Acción Comunal.

Aunque hasta ahora se conocen las razones del rapto, el mandatario señaló como responsables al Clan del Golfo que delinque en la zona con la subestructura Jorge Mario Valle, la cual mantiene constantes disputas con otros grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc.

Clan del Golfo Foto: AFP

En las últimas horas Rendón solicitó al nuevo Gobierno nacional medidas que permitan consolidar la presencia de la fuerza pública en una zona clave para la conexión con otras subregiones como el Norte y el Bajo Cauca del departamento.



"Es hora con este gobierno que tiene la determinación de devolverle la tranquilidad a los colombianos, que allí llegue el Ejército, que incluso la Policía Nacional sí instale allí, así sea con unidades de carabineros, mientras que se consolida la seguridad y puede albergarse una estación de policía", precisó.

Mientras que en la zona ya se despliegan capacidades para dar con el paradero de las víctimas, avanza un consejo extraordinario de seguridad en el que podrían definirse nuevas medidas incluso para la subregión teniendo en cuenta también el secuestro en las últimas horas de un reconocido comerciante en zona limítrofe entre Segovia y Remedios.

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Durante una feria campesina en la vereda Carrizal, Luis Alexander López Restrepo sostuvo un diálogo por unos minutos con varias personas que se le acercaron.

Cerca de una hora y media después López fue citado nuevamente por estas personas, se retiró del lugar donde avanzaba el evento de la Alcaldía y desde ese momento se desconoce su paradero.