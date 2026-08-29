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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A la cárcel hombre que confesó haber asesinado de un golpe a su pareja en Caucasia, Antioquia

A la cárcel hombre que confesó haber asesinado de un golpe a su pareja en Caucasia, Antioquia

El victimario aceptó la responsabilidad frente a lo ocurrido motivado por un supuesto ataque de celos.

Judicializado por crimen de su pareja en Caucasia.jpg
Judicializado por crimen de su pareja en Caucasia.
Fiscalía General
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Un juez envió a establecimiento carcelario a Leonel Darío Mendoza Gómez, quien aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado tras asesinar a su compañera sentimental de 24 años en el municipio de Caucasia, Antioquia.

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La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el cargo al procesado, quien decidió aceptarlo durante el desarrollo de las audiencias concentradas.

71662_Blu Radio/ Crimen, referencia / Foto: AFP
Blu Radio/ Crimen, referencia
AFP

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Los hechos que motivaron esta medida ocurrieron el pasado 21 de agosto en la vereda Villa del Socorro, donde, de acuerdo con la investigación, el presunto victimario atacó a la joven golpeándola en la cabeza con un objeto contundente, al parecer en medio de un ataque de celos tras revisar su teléfono celular.

Tras cometer la agresión que le costó la vida a la mujer, el hombre huyó del lugar de los hechos y se presentó de manera voluntaria ante las instalaciones de la Policía Nacional en el municipio de Planeta Rica, Córdoba, donde las autoridades hicieron efectiva la orden de captura que pesaba en su contra.

Con la aceptación de cargos por parte del procesado y su posterior reclusión, el caso avanza hacia la etapa definitiva para dictar la condena correspondiente.

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