En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Autopista Norte en Bogotá
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un hombre murió tras ser embestido por un toro en corralejas clandestinas en Caucasia, Antioquia

Un hombre murió tras ser embestido por un toro en corralejas clandestinas en Caucasia, Antioquia

El fatídico hecho se registró en el corregimiento de Villa del Socorro durante la segunda jornada de estos eventos taurinos no autorizados.

Corralejas Antioquia
Corralejas en Antioquia.
Foto: suministrada.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Una tragedia se registró durante el segundo día de unas corralejas clandestinas en el corregimiento de Villa del Socorro, en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, donde un hombre perdió la vida tras ser embestido por un toro.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La víctima fue identificada como Jhon Jairo Calle Acuña, oriundo del municipio cordobés de Montelíbano. Según reportaron medios locales, el hombre se encontraba en plena faena dentro del ruedo cuando fue sorprendido de frente por un ejemplar de la ganadería La Sonrisa, que lo asistió y le causó heridas de gravedad.

Últimas noticias

Edificaciones destruidas en Pereira por el terremoto.
Antioquia

Proantioquia propone al Gobierno crear mecanismo de Reconstrucción por Impuestos tras terremoto

Menor ahogado en San Rafael, Antioquia.jpg
Antioquia

Niño de 12 años murió ahogado en el río El Castillito de San Rafael, Antioquia

Aunque fue retirado de la plaza y trasladado de urgencia a un centro asistencial en Caucasia, la magnitud de las lesiones provocó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Tras los hechos, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, confirmó que estas corralejas en la vereda Villa del Socorro se llevaron a cabo sin el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos exigidos por la ley.

Lea tambijén:

Capturado Diego Esteban Raigoza.jpg
Antioquia

Implicado en crimen de estudiante en Caucasia también lo señalan de agresiones a población LGBTIQ+

Minero liberado Yamit Beltrán
Antioquia

Liberan a Yamit Beltrán, minero que había sido secuestrado por el Clan del Golfo en Caucasia

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Como resultado de esta verificación, se estableció que la misma no contaba con los requisitos exigidos, por lo que se procedía a impartir la orden de policía para la suspensión inmediata de la actividad. El cuerpo técnico de investigación, CTI, adelantó los procedimientos correspondientes para establecer plenamente las circunstancias de este lamentable hecho", afirmó.

Publicidad

A esto se sumaron las denuncias de la comunidad sobre graves irregularidades en la organización, incluyendo la supuesta ausencia de personal médico, ambulancias y pie de fuerza suficiente para atender emergencias, así como el ingreso de menores de edad al escenario.

Relacionados

Antioquia

Noticias de hoy

Corralejas

Publicidad

Publicidad

Publicidad