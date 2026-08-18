Un hombre murió tras ser embestido por un toro en corralejas clandestinas en Caucasia, Antioquia

Una tragedia se registró durante el segundo día de unas corralejas clandestinas en el corregimiento de Villa del Socorro, en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, donde un hombre perdió la vida tras ser embestido por un toro.

La víctima fue identificada como Jhon Jairo Calle Acuña, oriundo del municipio cordobés de Montelíbano. Según reportaron medios locales, el hombre se encontraba en plena faena dentro del ruedo cuando fue sorprendido de frente por un ejemplar de la ganadería La Sonrisa, que lo asistió y le causó heridas de gravedad.

Aunque fue retirado de la plaza y trasladado de urgencia a un centro asistencial en Caucasia, la magnitud de las lesiones provocó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Tras los hechos, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, confirmó que estas corralejas en la vereda Villa del Socorro se llevaron a cabo sin el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos exigidos por la ley.



"Como resultado de esta verificación, se estableció que la misma no contaba con los requisitos exigidos, por lo que se procedía a impartir la orden de policía para la suspensión inmediata de la actividad. El cuerpo técnico de investigación, CTI, adelantó los procedimientos correspondientes para establecer plenamente las circunstancias de este lamentable hecho", afirmó.

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A esto se sumaron las denuncias de la comunidad sobre graves irregularidades en la organización, incluyendo la supuesta ausencia de personal médico, ambulancias y pie de fuerza suficiente para atender emergencias, así como el ingreso de menores de edad al escenario.