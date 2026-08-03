Implicado en crimen de estudiante en Caucasia también lo señalan de agresiones a población LGBTIQ+

La reciente captura de Diego Esteban Raigoza, señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables del homicidio del estudiante de la Universidad de Antioquia Gabriel Arenas, ocurrido en Caucasia, tiene ahora una nueva línea de investigación por una serie de presuntas agresiones contra integrantes de la población LGBTIQ en esa zona del Bajo Cauca antioqueño.

Raigoza fue judicializado por este caso tras haber sido requerido inicialmente por un ataque ocurrido el pasado jueves 30 de julio, cuando habría disparado en seis ocasiones con un arma de fuego traumática en una vivienda del barrio Pueblo Nuevo contra un hombre de 25 años de edad perteneciente a dicha población.

De acuerdo con la denuncia, el presunto agresor y la víctima mantenían una amistad de aproximadamente tres años, durante la cual permanecieron en contacto a través de redes sociales. Según el relato conocido por las autoridades, cada vez que Raigoza salía de permiso de su servicio en la fuerza pública buscaba a la víctima para concretar encuentros personales.

Ya estando en el inmueble, Raigoza le pidió al hombre que se bajara los pantalones y, cuando este quedó desnudo, le disparó con el arma traumática. Pese a las heridas, la víctima alcanzó a grabar parte de lo sucedido, evidencia que hoy hace parte del material probatorio recopilado por los investigadores y posteriormente fue trasladada al Hospital César Uribe Piedrahita, donde recibió atención médica.



Sin embargo, este no sería un hecho aislado. Esteban Pavas, abogado defensor de la persona recientemente agredida, aseguró que al menos otras cuatro personas de la misma población han manifestado haber sido víctimas de conductas similares durante el último año.

"Las víctimas me han compartido los chats con el agresor, y el hombre tiene el mismo modus operandi. Él ya le informa a las víctimas que va a salir de permiso, que si se pueden encontrar, que si se pueden ver. Y cuando llegan y comparten un espacio en privado, los agrede", dijo.

La hipótesis es ahora materia de verificación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer si detrás de los casos inclusive puede estar una estructura delincuencial.

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"Nos vamos a vincular para que la fiscalía investigue, y si hay un concurso de delitos, pues, que nos ayude a esclarecer la Fiscalía, obviamente, y que todas las víctimas, en este momento estamos hablando de cuatro presuntas víctimas por lesiones personales que tienen el mismo patrón", añadió Pavas.

Sobre el caso del estudiante Gabriel Arenas siguen las investigaciones por al menos tres hipótesis que se han establecido sobre su crimen. Una de ellas apunta al cobro de una extorsión tras el robo de su moto, otra a una extraña desaparición cuando iba a parquear el vehículo a altas horas de la noche y la tercera a posibles presiones para el pago de una deuda.