Liberan a Yamit Beltrán, minero que había sido secuestrado por el Clan del Golfo en Caucasia

Tras cinco días de estar secuestrado, las autoridades en Antioquia confirmaron en las últimas horas la liberación de Yamit Beltrán, el minero y reconocido líder social del corregimiento de Cuturú.

Aunque todavía no se conocen más detalles de quiénes son los responsables de los hechos, se conoció que el hombre fue entregado a su familia en buen estado de salud. Por su ubicación la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos.

Su retención se había dado en medio de los festejos con motivo de la Virgen del Carmen en zona rural del municipio de Caucasia tras hechos violentos que dejaron una persona muerta.

En su momento, el secretario de Gobierno de la localidad, José Alejandro Payares, detalló que hasta la zona llegaron presuntos hombres del Clan del Golfo fuertemente armados en una camioneta.



En el sitio asesinaron a Henry Hernando Narváez, de 48 años de edad, a quien señalaron como expendedor de sustancias psicoactivas en la zona.

El funcionario destacó que se desplegaron acciones por parte de la fuerza pública para garantizar el orden público en la zona y ubicar al retenido.

Los hechos ocurren en medio de un panorama de incertidumbre en esta subregión del departamento ante la postura que podrían asumir diversos grupos armados tras la llegada de un nuevo Gobierno nacional el próximo 7 de agosto.

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La expansión y disputa con otros bandos por parte del frente cuarto de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’, aumentan en la región la zozobra por combates, desplazamientos y confinamientos.