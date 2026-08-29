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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenaron a nueve años de prisión a hombre que secuestró a una niña en Girardota, Antioquia

Condenaron a nueve años de prisión a hombre que secuestró a una niña en Girardota, Antioquia

La menor de edad escapó de esta situación y logró avisarle a la comunidad lo ocurrido.

Condenado por secuestro en Antioquia.jpg
Condenado por secuestro en Antioquia.
Fiscalía General
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Un juez de conocimiento condenó a 9 años de prisión al ciudadano venezolano Yorman Alexánder Araujo Vidal de 42 años, por su responsabilidad en el intento de secuestro de una menor de 12 años en el municipio de Girardota.

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Los hechos ocurrieron el pasado 4 de febrero, cuando la niña se dirigía en horas de la mañana hacia la institución educativa donde estudiaba. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el hombre sorprendió a la menor y, bajo amenazas de muerte, pretendía obligarla a desplazarse hasta una zona despoblada.

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Sin embargo, la víctima logró escapar de su agresor y pedir ayuda a miembros de la comunidad, evitando que se consumara el secuestro en la localidad del Norte del Valle de Aburrá.

Lo que se conoció es que minutos después, y gracias al señalamiento directo realizado por la menor de edad, uniformados de la Policía Nacional ubicaron y capturaron al presunto responsable. Al momento de su detención, Araujo portaba un machete dentro de un costal.

Luego de valorar el material probatorio recopilado durante la investigación, el juez determinó la responsabilidad del procesado y lo sentenció por el delito de tentativa de secuestro simple.

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La decisión judicial, no obstante, fue apelada por la defensa del condenado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, instancia que deberá estudiar los argumentos presentados y definir si mantiene o modifica la sentencia.

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