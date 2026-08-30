Más de 700 policías garantizarán seguridad de caficultores en Antioquia durante cosecha

La Policía Nacional lanzó el Plan Cosecha, una estrategia diseñada para fortalecer la seguridad y acompañar a caficultores, recolectores y comunidades durante una de las temporadas de mayor actividad económica en el Suroeste antioqueño.

Para esta operación fueron dispuestos cerca de 500 uniformados de diferentes especialidades, quienes se sumarán al personal que ya presta servicio en las estaciones de Policía de la región.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, indicó que con este refuerzo, el despliegue llegará a cerca de 700 hombres y mujeres policías en los municipios donde se desarrolla la cosecha cafetera.

"Contaremos con los grupos de reacción motorizada, entre otros, acompañado de componente judicial especializado con peritos en automotores, documentología y balística. Vamos a estar en las vías, en las zonas rurales, realizando patrullajes con carabineros", sostuvo Muñoz.



El dispositivo incluye unidades de reacción motorizada, el Grupo de Operaciones Especiales, Carabineros, unidades de investigación criminal, inteligencia y el Gaula, entre otras especialidades. Además, se contará con un componente judicial especializado, integrado por peritos en áreas como automotores, documentología y balística.

La Policía indicó que el propósito es mantener una presencia permanente tanto en las zonas urbanas como rurales, ya que los uniformados realizarán controles y patrullajes en las vías, corredores estratégicos y sectores donde se concentra la actividad cafetera.

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Con este despliegue, las autoridades buscan que la temporada cafetera transcurra con mayores condiciones de seguridad para quienes participan en una actividad fundamental para la economía y la vida social de los municipios del Suroeste antioqueño.