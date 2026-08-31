Logran la captura de 24 miembros de ‘Los Conejos’ por microtráfico en Medellín

Capturaron a 24 presuntos miembros de la banda delincuencial ‘Los Conejos’ en Medellín por microtráfico. En el operativo fue aprehendido un menor de edad y según destacó el presidente Abelardo De la Espriella se les señala de expender drogas a jóvenes

Este fue un duro golpe contra la banda, la cual había convertido los alrededores del Parque Bicentenario, en el centro oriente de Medellín, en un punto para el tráfico local de drogas, presuntamente, utilizando menores de edad para delinquir y generando rentas criminales de hasta $420 millones mensuales.

#Video En un megaoperativo fueron capturados 24 miembros de la banda delincuencial “Los Conejos” en #Medellín por microtráfico. Fue aprehendido un menor de edad y según destacó el presidente @ABDELAESPRIELLA se les señala de expender drogas a jóvenes. #MañanasBlu @FicoGutierrez pic.twitter.com/vEiY9NLVWH — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 31, 2026

El operativo contra ’Los Conejos’ fue adelantado por la Policía Nacional y la Fiscalía a través de 28 órdenes judiciales materializadas: 24 capturas y cuatro notificaciones de cargos en la capital antioqueña y Pereira.

Entre los capturados está un hombre conocido como alias ’El Apá’ o ’Callejas’, señalado coordinador de estupefacientes de esta organización. A la par, se conoció que un adolescente fue aprehendido y que en total se adelantaron cinco allanamientos y se incautaron 289 gramos de base de coca.



“No vamos a permitir que los criminales se apoderen de nuestros parques, envenenen a nuestros jóvenes y, mucho menos, que utilicen a nuestros niños para delinquir. Vamos a recuperar cada barrio y cada espacio público que el crimen pretenda arrebatarnos”, destacó sobre el operativo el presidente Abelardo De la Espriella.

Golpe contundente al microtráfico en Medellín.



Nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, golpeó estructuralmente al grupo delincuencial Los Conejos, con 28 órdenes judiciales materializadas: 24 capturas y 4 notificaciones de cargos en Medellín y Pereira. Son… pic.twitter.com/6m7SK9jzUu — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 30, 2026

Ahora deberán responder ante la justicia por los delitos de tráfico de estupefacientes, suministro a menores, utilización de menores para cometer delitos y concierto para delinquir.

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“No vamos a permitir que los bandidos se adueñen de los parques ni que envenenen a los jóvenes y mucho menos que utilicen a nuestros niños para delinquir. Uno a uno van cayendo”, manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.