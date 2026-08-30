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Suspenden siete obras sin licencia de construcción en el noroccidente de Medellín

Algunas de ellas incluso están ubicadas en una zona donde se planea la construcción de un parque ambiental.

Construcciones irregulares en Medellín.jpg
Construcciones irregulares en Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

La construcción de viviendas y otras edificaciones sin los permisos exigidos vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades en Medellín. En el barrio Kennedy, en la comuna 6, la Alcaldía intervino un terreno que pertenece al Distrito donde al parecer se desarrollaban actividades irregulares.

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Durante los controles fueron detectadas un total de 18 edificaciones que ahora deberán pasar por un proceso de verificación para determinar si cumplen con las normas urbanísticas.

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Según Juan Camilo Arredondo, subsecretario de Control Urbanístico, la intervención permitió detener siete obras que se estaban ejecutando sin licencia, mientras que un equipo de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, retiró otras dos estructuras.

"Una construcción que avance sin cumplir las normas puede generar afectaciones sobre espacios que tienen un valor ambiental y patrimonial para toda la ciudad y la región. Por eso, nuestra presencia en estos lugares busca anticiparnos, identificar a tiempo las ocupaciones irregulares y evitar que se consoliden", manifestó Arredondo.

Según el funcionario, las medidas adelantadas buscan impedir que intervenciones que no cuentan con autorización terminen consolidándose sobre un terreno cuya destinación ya está definida.

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La zona, además, tenía una condición particular: hace parte del área contemplada para el Ecoparque La Quintana, por lo que el control también está relacionado con la protección de un espacio previsto para uso público y conservación ambiental.

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Ante esta situación, la administración distrital insistió en que antes de comprar un lote o comenzar cualquier obra es necesario comprobar quién es el propietario del terreno, cuál es su uso permitido y qué autorizaciones se requieren para construir.

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