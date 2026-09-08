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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A la cárcel padre señalado de abuso sexual a sus tres hijas en Santander

A la cárcel padre señalado de abuso sexual a sus tres hijas en Santander

La investigación se inició tras la denuncia de una de las menores. Según la Policía, los hechos se habrían presentado desde 2017 y el señalado habría amenazado a las víctimas para evitar que hablaran.

Captura señalado abuso a sus hijas.jpg
Blu Radio. Padre capturado señalado de abuso a sus hija //Foto: Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Un hombre de 42 años fue capturado en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander, luego de que una investigación de la Policía lo señalara como presunto responsable de abusos sexuales contra sus tres hijas.

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El caso salió a la luz después de que una de las menores, de 14 años, decidiera denunciar lo que, según su relato, venía ocurriendo al interior de su entorno familiar. A partir de esta denuncia, investigadores de la Policía de Santander adelantaron las labores que permitieron reunir elementos para solicitar una orden judicial en contra del señalado agresor.

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De acuerdo con las autoridades, los hechos investigados se habrían presentado desde 2017 y estarían relacionados con situaciones en las que el hombre llegaba a la vivienda en estado de embriaguez. La investigación también estableció, según la Policía, que las menores habrían sido amenazadas y sometidas a agresiones psicológicas para evitar que contaran lo sucedido.

“No toleraremos ningún acto que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias a la valentía de una menor que decidió romper el silencio y a la capacidad investigativa de nuestros hombres, logramos en solo 11 días sacar de las calles a este presunto agresor”, afirmó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en Santander.

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El hombre fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial. Deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo, acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años.

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Posteriormente, un juez con función de control de garantías legalizó la captura y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

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