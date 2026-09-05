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Abuso a mujer de 90 años en Apartadó: Gobernación de Antioquia activó ruta de atención

La Secretaría de Salud anunció una revisión de las condiciones de habilitación del Centro de Atención del Adulto Mayor donde ocurrieron los hechos.

Longevidad - adulto mayor
Longevidad - adulto mayor
Foto: Unsplash
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

No ha parado la indignación en el Urabá antioqueño luego de que se hiciera público un video, mostrando los tocamientos de carácter sexual que hicieron tres jóvenes contra una adulta mayor de 94 años en Apartadó.

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Tras conocer el caso, las autoridades departamentales se articularon con la Alcaldía de Apartadó y la Policía de Urabá para activar los códigos Púrpura y Fucsia, mecanismos de atención orientados a garantizar la protección de la mujer.

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Hay que mencionar que dos de los involucrados son menores de edad y por el plantel donde estudian los presuntos involucrados ya se pronunció, rechazando lo ocurrido y anunciando procesos administrativos y disciplinarios.

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, expresó su rechazo a los hechos y señaló que la víctima se encontraba en un estado de indefensión cuando fue violentada.

Apartadó (1).jpg
Alcaldía de Apartadó

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"Garantizando la protección de esta adulta mayor y evaluando la situación y las posibles consecuencias que podría tener estos actos en ella. Seguimos en este momento evaluando las condiciones de habilitación del centro de atención del adulto donde se presentaron los hechos para tomar las acciones que correspondan", indicó.

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Como parte de las acciones institucionales, la Gobernación también anunció una revisión de las condiciones de habilitación del Centro de Atención del Adulto Mayor donde ocurrieron los hechos, con el propósito de determinar si se requieren medidas adicionales.

Paralelamente, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz trabaja con la Policía de Urabá en la verificación de los antecedentes de las personas señaladas por la agresión, como parte de las acciones encaminadas a esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Se espera que en las próximas horas se conozcan las acciones de la Alcaldía de Apartadó, pues se trata de hogar público para adultos mayores.

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