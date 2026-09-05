Investigan asesinato de una adolescente trans hallada dentro de una vivienda en Medellín

El asesinato de una adolescente trans de 17 años, identificada como Aleja Naranjo Cuesta, ha conmocionado a Medellín, luego de que la joven fuera encontrada sin vida dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Iguaná, en hechos que son investigadas por las autoridades.

El hallazgo ocurrió luego de que su madre se preocupara porque la menor de edad no respondía los mensajes. Al llegar al sitio y al ver que nadie respondía a sus llamados, tuvo que abrir la puerta por la fuerza.

Lastimosamente en el interior de la vivienda, la mujer encontró a su hija tendida en el piso, junto a la cama, con una funda de almohada en la boca y varias lesiones en el cuerpo. Allí la mujer pidió ayuda y la menor fue trasladada a un hospital donde llegó sin signos vitales.

Por ahora, el caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, que adelantan las investigaciones para establecer quién estuvo detrás del crimen y cuáles fueron sus móviles.



Precisamente dentro de la investigación, algunos vecinos del sector manifestaron haber visto durante la madrugada a un hombre salir de la vivienda, mientras que llamó la atención la desaparición del teléfono celular de la adolescente.

Organizaciones defensoras de los derechos de la población LGBTIQ+ pidieron que el crimen sea investigado con enfoque de diversidad sexual y de género, para determinar si existió algún componente de prejuicio relacionado con la identidad de género de la adolescente. "Según las primeras indagaciones, algunos vecinos habrían visto a un hombre desconocido salir de la vivienda durante la madrugada. Además, la madre de Aleja Naranjo Cuesta informó a las autoridades que el celular de su hijo había desaparecido y que, al intentar comunicarse con el dispositivo, una persona desconocida respondió y posteriormente lo apagó", reiteró Caribe Afirmativo.