¿Central Park paisa ya no servirá para deportes a motor? Gobernación busca operador de eventos

Casi siete años han transcurrido desde que al final de su administración el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez, inaugurara el Parque de Deportes a Motor en el municipio de Bello, más conocido como Central Park. Sin embargo, aún con varias obras por desarrollar y líos jurídicos por destrabar el predio ya se estaría utilizando para convocatorias falsas.

Así lo advirtió en las últimas horas la Administración Departamental quien se refirió a una convocatoria que en los últimos días ha circulado en redes sociales llamada Río Norte Fest programada el mes de diciembre en el que presuntamente estarían invitando a empresarios para dar a conocer oportunidades de negocio en el escenario.

“No existe autorización para la realización de eventos en este escenario. Por esta razón, ninguna actividad que se esté promocionando o comercializando en el lugar cuenta, a la fecha, con el aval correspondiente”, manifestó la Gobernación.

Este tipo de anuncios se conocen en medio de las preocupaciones que persisten sobre el futuro de este lugar en el norte del Valle de Aburrá, donde si bien el gobernador Andrés Julián Rendón expresó que culminaron las obras civiles, ha pasado más de un año sin que un privado se atreva a operarlo.



Según Carlos Contreras, vocero de la veeduría al proyecto, las cuantiosas inversiones que aún se requieren y los riesgos jurídicos hacen parte de las principales razones.

"A juzgar por los hechos, no son muchos los interesados en el tema. Y eso obedece, por una parte, a los cuantiosos recursos que se requieren, que ya están estimados en más de 20 millones de dólares, y, por otra parte, a los diferentes retos que enfrenta el proyecto en materia predial. No se han resuelto", indicó el veedor ciudadano.

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Sobre recientes invitaciones, la Gobernación indicó que avanzan las investigaciones para identificar a las personas u organizaciones que estarían comercializando actividades no autorizadas en el Central Park.

De igual manera, invitaron a la ciudadanía a verificar siempre la información por canales oficiales de la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia, Activa.

