Contraloría archiva proceso por el Central Park de Bello y concluye que no hubo daño fiscal

La Contraloría General de la República le dio un giro inesperado al caso Central Park en el municipio de Bello, luego de archivar el proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba desde 2022 por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Parque Motor Tulio Ospina – Central Park.

El fallo, contenido en un auto de 309 folios, concluye que no existen responsables fiscales y que el presunto daño patrimonial estimado en su momento en más de 112 mil millones de pesos no se configuró. Según la entidad, con las pruebas aportadas por Indeportes, el proyecto presenta una ejecución del 96,77 %, es decir, casi total, y los más de 41 mil millones de pesos que se consideraban parte del detrimento ya fueron ejecutados en la obra.

Sin embargo, en un comunicado la Veeduría Ciudadana al Central Park afirmó que, pese a la decisión, el proyecto sigue “lejos de entrar en funcionamiento”, y anunció nuevas acciones. Entre ellas, hacer seguimiento al segundo proceso de responsabilidad fiscal que sigue abierto en la Contraloría y acudir a instancias judiciales por las afectaciones que según aseguran tendría este fallo frente a otras demandas y contratos del departamento.

La veeduría también cuestionó que, aunque los recursos se hayan ejecutado, el parque aún no esté operando, y advirtió que seguirán investigando por qué la obra no ha logrado ponerse en marcha.



Por ahora, el archivo del proceso cierra un capítulo clave en esta controversia, pero abre nuevas inquietudes sobre el futuro del Central Park y los impactos jurídicos y económicos para Antioquia.