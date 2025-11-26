En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Contraloría archiva proceso por el Central Park de Bello y concluye que no hubo daño fiscal

Contraloría archiva proceso por el Central Park de Bello y concluye que no hubo daño fiscal

La Veeduría Ciudadana al Central Park afirmó que, pese a la decisión, el proyecto sigue “lejos de entrar en funcionamiento”, y anunció nuevas acciones.

