Operativos contra minería ilegal del Clan del Golfo dejan afectaciones por $3.000 millones

En dos operaciones adelantadas en municipios del Norte antioqueño, tropas del Ejército Nacional, afectaron las finanzas ilegales del Clan del Golfo, mediante intervenciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

La primera acción se desarrolló en el sector de Guarumo en Cáceres, donde los uniformados intervinieron una unidad productora minera que, según las autoridades, estaría funcionando sin los permisos legales vigentes y maquinaria cuyo valor supera los 300 millones de pesos.

El segundo operativo tuvo lugar en la vereda Cachirime de Valdivia, en donde las tropas intervinieron siete unidades productoras mineras ilegales. En este punto fueron inutilizadas siete dragas artesanales tipo buzo y se hallaron 50 galones de ACPM, elementos cuyo valor comercial superaríaN los 200 millones de pesos.

De acuerdo con el Ejército Nacional, estas actividades de extracción ilícita estarían relacionadas con las economías ilegales de las subestructuras Yeison Leudo Chaverra y Julio César Vargas, pertenecientes al Clan del Golfo.



El resultado operacional tendría un impacto significativo en las finanzas de esta organización armada, pues con las intervenciones se evitaría la extracción mensual de aproximadamente 6.100 gramos de oro.

Según la estimación entregada por las autoridades, este volumen de producción representaría cerca de 3.000 millones de pesos mensuales, recursos que dejarían de ingresar a las estructuras criminales en el departamento de Antioquia.

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Otro operativo en Briceño

Una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió ubicar y destruir un depósito ilegal del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en la vereda Gurimán de Briceño.

Durante la intervención, las tropas encontraron un importante material utilizado para la fabricación y activación de explosivos. Entre los elementos incautados se encontraban 220 kilogramos de explosivo artesanal, 30 detonadores y 25 metros de cordón detonante.