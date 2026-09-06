Así ubicaron a ‘Bendito Menor’ antes del operativo que terminó con su muerte y la de ‘La Bebecita’

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y de Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, durante un operativo en Riohacha, La Guajira, representa uno de los golpes más importantes contra las estructuras criminales que tienen presencia en esta zona del Caribe.

Sin embargo, detrás de la operación hubo una serie de capacidades de inteligencia y seguimiento que, de acuerdo con el experto en conflicto Luis Fernando Trejos, fueron determinantes para ubicar al cabecilla.

Trejos, docente de la Universidad del Norte, explicó que ‘Bendito Menor’ había alcanzado un nivel de exposición pública poco habitual para un integrante de una organización criminal. Durante los últimos años utilizó sus redes sociales para mostrar armas, dinero, vehículos, motocicletas, fiestas y distintos momentos de su vida cotidiana.

Se había vuelto tristemente célebre porque fungía como una especie de influencer o creador de contenido criminal explicó el experto

Esa exposición se incrementó durante 2026, cuando comenzaron a circular videos en los que aparecía mostrando actividades relacionadas con la estructura que lideraba en La Guajira. También protagonizó publicaciones en las que exhibía su vida social y llegó a aparecer en caravanas de motocicletas, celebraciones y eventos públicos.



'La Bebecita' y 'Bendito Menor' Foto: Redes sociales

Según Trejos, ese comportamiento llegó al punto de transmitir una sensación de que el cabecilla no temía la reacción de las autoridades.

Publicidad

El seguimiento que terminó con la ubicación del cabecilla

Uno de los elementos que habría marcado una diferencia en la operación fue la capacidad de inteligencia utilizada para localizar a ‘Bendito Menor’.

Trejos señaló que la persecución tuvo un nivel de sofisticación que no necesariamente está disponible para las autoridades locales y mencionó el apoyo de Estados Unidos para establecer la ubicación del teléfono celular utilizado por el delincuente.

“Esas capacidades no las tiene la Policía en La Guajira”, afirmó el experto al explicar por qué fue necesaria la intervención de una fuerza especial con mayores recursos y capacidades operativas.

Publicidad

El analista también se refirió a los cuestionamientos sobre cómo ‘Bendito Menor’ podía movilizarse por Riohacha y otros sectores de La Guajira pese a ser uno de los hombres buscados por las autoridades.

En su concepto, la explicación no estaría únicamente relacionada con una eventual incapacidad institucional, sino también con la red de apoyos que el cabecilla logró construir en el territorio.

“Él se había ganado una base de apoyo en La Guajira, había cooptado a clanes Wayúu. Él les pagaba a algunos clanes para que lo protegieran”, explicó Trejos.

De acuerdo con el experto, esa red le permitía contar con personas que funcionaban como “sus ojos y oídos en el territorio”, lo que habría dificultado durante años las labores para ubicarlo.

¿Qué hacía la estructura de ‘Bendito Menor’?

Trejos explicó que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tenían un denominado “portafolio de rentas ilegales” en la región.

Entre sus actividades estaría la prestación de servicios logísticos a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico que buscan sacar clorhidrato de cocaína por las costas del Caribe, especialmente a través de La Guajira.

A esto se sumaban actividades de extorsión contra sectores productivos y económicos de la región.

Publicidad

“Extorsionan a las bananeras, extorsionan a palmicultores y a todos los operadores turísticos que se despliegan sobre la Troncal del Caribe”, señaló el profesor.

También habría presencia de estas rentas ilegales en algunos barrios de Santa Marta y otros sectores donde la organización ejercía control.

El efecto que puede tener la muerte de ‘Bendito Menor’

Aunque el operativo representa un golpe para la estructura, Trejos pidió mantener cautela frente a las expectativas sobre una solución definitiva al problema de seguridad en la región.

Publicidad

El experto explicó que ‘Bendito Menor’ no era el máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, sino que lideraba una estructura con presencia en La Guajira y, particularmente, un brazo urbano en Riohacha.

Según su análisis, incluso se había fortalecido la versión de que el cabecilla se había separado de sus superiores en la Sierra Nevada y actuaba como una especie de “emprendedor criminal”.

Por eso, su muerte podría generar efectos diferentes en cada territorio. En Riohacha podría significar una reducción temporal de la violencia, mientras que para la estructura principal en la Sierra Nevada podría representar una disminución de la presión de las autoridades.

“Seguramente la organización pierde influencia sobre Riohacha en un espacio urbano, pero aunque parezca paradójico, gana tranquilidad en su retaguardia, que es la Sierra Nevada”, explicó Trejos.

El analista advirtió, además, que la salida de un cabecilla puede generar una disputa entre otros integrantes de la organización para ocupar el espacio que queda vacío.

“Lo que sucede en estos contextos en los cuales se generan vacíos de poder dentro del mundo criminal es que hay unas pequeñas guerras después por ver quién es el sucesor”, indicó.

Publicidad

Por eso, consideró fundamental que después del golpe las autoridades mantengan presencia e inteligencia en la zona para evitar que otra estructura criminal ocupe el lugar dejado por ‘Bendito Menor’.

A corto plazo, Trejos prevé una posible disminución de los homicidios, especialmente en Riohacha, y destacó el impacto que puede tener la operación sobre la percepción de seguridad de los habitantes.

“Hoy más de una persona va a dormir tranquila en La Guajira porque no la van a matar, no la van a extorsionar, no la van a andar hostigando desde el mundo criminal”, concluyó el experto.