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Blu Radio  / Nación  / Murió Juan Guillermo Ríos, recordado periodista de ‘El Noticiero de las 7’ y Caracol Televisión

Murió Juan Guillermo Ríos, recordado periodista de ‘El Noticiero de las 7’ y Caracol Televisión

El comunicador antioqueño tuvo una extensa trayectoria en radio y televisión, además de desempeñarse como director, asesor gubernamental y docente universitario.

Periodista Juan Guillermo Ríos
Periodista Juan Guillermo Ríos.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

El periodismo colombiano está de luto tras conocerse este domingo 6 de septiembre la muerte de Juan Guillermo Ríos, reconocido periodista, presentador y director de noticias que durante décadas hizo parte de la televisión y la radio del país. El comunicador antioqueño falleció a los 75 años y deja una trayectoria que permanece en la memoria de varias generaciones de colombianos.

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Ríos alcanzó una gran popularidad especialmente durante la década de los años 80, cuando se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de los informativos nacionales. Su paso por espacios como El Noticiero de las 7 y posteriormente por Caracol Televisión le permitió consolidar una carrera marcada por un estilo particular frente a las cámaras.

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Uno de los elementos que más identificó al periodista fue la manera en que acostumbraba cerrar sus emisiones. Con la frase “paz, amor y buen genio”, Ríos se despedía de los televidentes, una expresión que terminó convirtiéndose en una especie de sello personal y que hoy es recordada por quienes siguieron su carrera.

Su trabajo en televisión alcanzó además importantes niveles de audiencia. Durante su etapa al frente de El Noticiero de las 7, el informativo llegó a registrar cifras de rating cercanas al 70 %, convirtiéndose en uno de los espacios de mayor seguimiento en la televisión colombiana de aquella época.

Pero la trayectoria de Juan Guillermo Ríos no se limitó a la presentación de noticias. A lo largo de su vida profesional desempeñó diferentes funciones relacionadas con la comunicación. Fue periodista, director de informativos, asesor del Gobierno y docente universitario, facetas que le permitieron mantenerse vinculado a distintos escenarios de la vida pública y académica del país.

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Su formación también estuvo ligada a la educación superior. Estudió Periodismo en la Universidad de Antioquia y posteriormente amplió sus conocimientos con estudios de especialización en Bélgica.

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Antes de convertirse en un rostro reconocido de la televisión, Ríos dio sus primeros pasos profesionales en la radio. Allí recibió una de sus primeras oportunidades de manos de Alfonso Lizarazo, experiencia que sería determinante para el desarrollo de una carrera que posteriormente lo llevaría a los principales espacios informativos del país.

La vida del comunicador también estuvo marcada por momentos complejos. Después de alcanzar reconocimiento y popularidad, atravesó dificultades económicas y enfrentó problemas de salud. Entre ellos estuvo un cáncer que inicialmente afectó su estómago y posteriormente comprometió parte de sus pulmones. También padeció peritonitis.

A pesar de esas dificultades, su nombre quedó asociado a una época de la televisión colombiana en la que los presentadores de noticias adquirieron una enorme influencia y reconocimiento entre los televidentes.

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Con su fallecimiento, el país despide a una de las figuras que contribuyeron a construir la historia de los informativos colombianos. Para quienes lo vieron durante sus años de mayor exposición en televisión, su voz, su particular manera de presentar las noticias y, especialmente, aquella despedida de “paz, amor y buen genio”, hacen parte de los recuerdos de una generación.

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