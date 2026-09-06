Capturado en Putumayo alias Alejo, requerido por Ecuador por secuestro extorsivo

Alias 'Alejo', señalado como uno de los cabecillas de una comisión armada de la disidencia de las Farc Comandos de Frontera, fue retenido por la Policía Nacional en Puerto Asís, Putumayo, en una operación desarrollada con información de las autoridades de Ecuador.

El hombre, de nacionalidad colomboecuatoriana, era identificado en Colombia como Alejandro Quisacue Mera, mientras que en Ecuador figuraba como José Alejandro Jipa Condo. Contra él existía una notificación roja de Interpol emitida a solicitud de la justicia ecuatoriana por el delito de secuestro extorsivo.

De acuerdo con la investigación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), alias Alejo sería presunto cabecilla de una comisión armada y articulador de una Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) de la estructura 48 Comandos de Frontera. Esta organización tendría presencia criminal en el departamento de Putumayo y en la zona limítrofe con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

¡El intercambio de inteligencia entre Colombia 🇨🇴 y Ecuador 🇪🇨 ya está dando resultados!



En una operación binacional, la @DIJINPolicia retuvo en Puerto Asís, Putumayo, a Alejandro Quisacue Mera (o José Alejandro Jipa Condo en Ecuador), conocido como alias ‘Alejo’. Con más de 10… pic.twitter.com/xKiknwknSp — Mindefensa (@mindefensa) September 6, 2026

Según las autoridades, alias Alejo llevaba más de una década vinculado a actividades criminales y habría ejercido control sobre el eje fluvial del río Putumayo, considerado un corredor estratégico para el movimiento de cargamentos de cocaína hacia territorio ecuatoriano.



La Policía también señala que tendría a su cargo la administración de recursos ilícitos de la organización. Entre sus funciones estaría la coordinación del pago de integrantes de la estructura, con montos que, según la investigación, podían oscilar entre 2 y 10 millones de pesos mensuales. Además, las autoridades lo vinculan con presuntas operaciones de lavado de activos mediante testaferrato, a través de la adquisición de bienes que posteriormente eran registrados a nombre de personas cercanas.

Por otro lado, el requerimiento internacional por parte de Ecuador está relacionado con un secuestro ocurrido el 27 de marzo de 2019 en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Según las investigaciones adelantadas de manera conjunta por las autoridades de ambos países, alias 'Alejo' habría participado en el ingreso de un grupo de hombres armados al hotel Sumac Amazónico, ubicado en la parroquia Pacayacu.

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Los sujetos, que presuntamente portaban fusiles y cubrían sus rostros con pasamontañas, habrían sacado por la fuerza del establecimiento a Vidal Salinas Sarmiento, de 73 años. Posteriormente, los responsables habrían contactado a los familiares de la víctima para exigir 500.000 dólares a cambio de su liberación. El hombre permanece desaparecido. Durante el secuestro, los responsables se habrían identificado como integrantes de las entonces extintas Farc-Ep.

La ubicación de alias 'Alejo' fue posible después de que las autoridades ecuatorianas alertarán a la DIJIN sobre la posibilidad de que el señalado delincuente estuviera escondido en Putumayo utilizando la identidad de Alejandro Quisacue Mera.

Los investigadores colombianos comenzaron a seguirle el rastro desde septiembre de 2024 y, con apoyo de funcionarios de Interpol y de la Policía ecuatoriana, lograron establecer su ubicación en Puerto Asís.

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El capturado será trasladado a Bogotá y puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Allí comenzarán los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes al requerimiento formulado por las autoridades ecuatorianas.