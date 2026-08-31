Más de 20 muertos y 700 capturas: balance contra grupos armados en el primer mes de De La Espriella

Un total de 702 capturas fueron reportadas por las Fuerzas Militares durante el periodo comprendido entre el 7 y el 30 de agosto de 2026, de acuerdo con el balance conjunto correspondiente a las primeras semanas del periodo presidencial de Abelardo De La Espriella.

El documento señala que, además de las capturas, se registraron 35 sometimientos, más de 30 menores recuperados, 21 casos de muerte en desarrollo de operaciones militares y dos presentaciones voluntarias, afectaciones a estructuras de grupos armados y organizaciones criminales.

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En este balance se incluyen los resultados de los bombardeos de las últimos días, entre ellos el de El Retorno y el de Miraflores, que dejaron 10 y 8 disidentes muertos cada uno.

En la lucha contra el narcotráfico, el informe registra 14.634 kilogramos de cocaína, 613 kilogramos de pasta base de coca, 6.051 kilogramos de marihuana y 17.105 kilogramos de hoja de coca, además de la ubicación de 11 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 103 de pasta base.



En cuanto al material de guerra incautado, las autoridades reportaron 214 armas cortas, 41 armas largas, tres armas de acompañamiento, 926 artefactos explosivos y 19.778 unidades de munición, además de 427 explosivos.

El balance también incluye resultados contra las economías ilegales. En materia de minería ilegal fueron reportadas 72 capturas, la incautación de 34.863 galones de combustible, y la intervención de 28 dragas, 13 dragones, 23 unidades de maquinaria amarilla, 52 de otra maquinaria y 134 unidades de producción minera o socavones.