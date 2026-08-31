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Blu Radio  / Nación  / Orden público  / Más de 20 muertos y 700 capturas: balance contra grupos armados en el primer mes de De La Espriella

Más de 20 muertos y 700 capturas: balance contra grupos armados en el primer mes de De La Espriella

El balance comprende las operaciones realizadas entre el 7 y el 30 de agosto y también registra decomisos de armas, explosivos y afectaciones a la minería ilegal.

enfrentamientos-referencia.jpg
Enfrentamientos, referencia.
Foto: Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Un total de 702 capturas fueron reportadas por las Fuerzas Militares durante el periodo comprendido entre el 7 y el 30 de agosto de 2026, de acuerdo con el balance conjunto correspondiente a las primeras semanas del periodo presidencial de Abelardo De La Espriella.

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El documento señala que, además de las capturas, se registraron 35 sometimientos, más de 30 menores recuperados, 21 casos de muerte en desarrollo de operaciones militares y dos presentaciones voluntarias, afectaciones a estructuras de grupos armados y organizaciones criminales.

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Foto: suministrada

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En este balance se incluyen los resultados de los bombardeos de las últimos días, entre ellos el de El Retorno y el de Miraflores, que dejaron 10 y 8 disidentes muertos cada uno.

En la lucha contra el narcotráfico, el informe registra 14.634 kilogramos de cocaína, 613 kilogramos de pasta base de coca, 6.051 kilogramos de marihuana y 17.105 kilogramos de hoja de coca, además de la ubicación de 11 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 103 de pasta base.

En cuanto al material de guerra incautado, las autoridades reportaron 214 armas cortas, 41 armas largas, tres armas de acompañamiento, 926 artefactos explosivos y 19.778 unidades de munición, además de 427 explosivos.

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El balance también incluye resultados contra las economías ilegales. En materia de minería ilegal fueron reportadas 72 capturas, la incautación de 34.863 galones de combustible, y la intervención de 28 dragas, 13 dragones, 23 unidades de maquinaria amarilla, 52 de otra maquinaria y 134 unidades de producción minera o socavones.

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