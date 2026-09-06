Cuerpos de alias ‘Bendito Menor’ y 'La Bebecita' fueron entregados a sus familias

Los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, así como el de su pareja sentimental, 'La Bebecita', y los dos escoltas que lo acompañaban el viernes 4 de septiembre cuando fueron dados de baja en un operativo de las autoridades en la ciudad de Riohacha, fueron entregados a sus familiares en la sede de Medicina Legal, en Barranquilla.

Los cuerpos fueron trasladados a una casa funeraria de la ciudad, para luego, a altas horas del sábado, tomar rumbo a la capital de La Guajira, donde llegaron en la madrugada de este domingo para ser sepultados.

Los cuerpos de alias 'Naín' y su pareja, alias 'La Bebecita', estaban en la sede de Medicina Legal, en Barranquilla, donde fueron entregados a sus familias. Captura de video

Con total hermetismo por parte de sus familiares, los cuerpos de alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’ y de Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, así como los de los dos hombres que los acompañaban la noche de su muerte, identificados por las autoridades con los alias de ‘El Tío’ y ‘Casiloco’, salieron de las instalaciones de la Regional Norte de Medicina Legal con rumbo a la Funeraria Capillas De La Fe, en el centro histórico de Barranquilla.

A eso de las 2:30 de la tarde se dio la salida de los cadáveres en un carro fúnebre. Afuera de las instalaciones de Medicina Legal varios de sus familiares y allegados aguardaban el momento en medio de lamentos y llanto.



También se conoció que los cuerpos de alias ‘Naín’ y ‘La Bebecita’ llegaron en la madrugada de este domingo a la capital de La Guajira, donde los esperaban sus familiares.

'La Bebecita' y 'Bendito Menor' Foto: Redes sociales

Asimismo, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad para blindar a la ciudad de Riohacha ante cualquier evento que pueda alterar el orden público.

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Este viernes alias Naín fue dado de baja en un operativo de la Dijín cuando se encontraba en una lujosa vivienda del barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla, donde se produjo un enfrentamiento con los uniformados que participaron en la operación.

El presidente Abelardo De La Espriella informó el mismo viernes en la mañana que en el marco de la 'Operación Centinela de la Patria', un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General, agentes de la Dijín denominados 'Los Lobos', abatió al 'Bendito Menor', cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o ‘Los Pachencas’, con influencia en La Guajira y el Magdalena.

Naín Andrés Pérez Toncel era requerido por las autoridades con una circular Roja de Interpol, además de cinco órdenes de captura por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Se le señala de estar detrás de varias masacres y se caracterizaba por revelar en redes su accionar delictivo.