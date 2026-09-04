Presidente De La Espriella confirma la muerte de alias 'Bendito Menor' en operativo en Riohacha

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este jueves la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Nain’, durante un operativo de la Policía Nacional en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira. El mandatario señaló que el procedimiento representa un golpe contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura de la que Pérez Toncel era señalado como uno de sus principales cabecillas y jefe del frente Javier Cáceres.

En el operativo también murieron Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, pareja de ‘Bendito Menor’, y dos de sus escoltas. Pérez Toncel, de aproximadamente 26 años, era considerado un objetivo de alto valor por las autoridades y por información que permitiera su ubicación se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos. La operación para localizarlo contó con participación de unidades especializadas de la Policía y capacidades de inteligencia y tecnología, con apoyo de Estados Unidos.

Cayó alias Bendito Menor Foto suministrada

“Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano”, señaló De La Espriella durante su pronunciamiento.

El jefe de Estado destacó el trabajo adelantado por las autoridades y calificó el procedimiento como una operación “impecable” ejecutada por un comando especial de la Policía Nacional.



“A una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional, por un comando especial de la división, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Naín o Bendito Menor”, afirmó el presidente.

Cinco órdenes de captura y circular roja de Interpol

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el operativo fue desarrollado de manera conjunta por la Policía Nacional, a través de la DIJIN y la DIPOL, y la Fiscalía General de la Nación, en Riohacha.

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Naín Andrés Pérez Toncel era señalado como líder de una subestructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización anteriormente conocida como ‘Los Pachenca’. Las investigaciones establecían que esta estructura tenía presencia e injerencia criminal en diferentes sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar.

Pérez Toncel registraba cinco órdenes de captura por delitos relacionados con homicidio, secuestro y extorsión. Además, tenía una notificación roja de Interpol, de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades también lo vinculaban con disputas por el control territorial, actividades de narcotráfico y extorsión en diferentes zonas del Caribe colombiano. Por información que permitiera su ubicación, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

“Los que tienen que sentir pánico son los delincuentes”

Durante su declaración, el presidente De La Espriella utilizó el resultado del operativo para enviar un mensaje a las organizaciones criminales que operan en el país.

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“En el Gobierno del Tigre, la gente de bien no volverá a sentir miedo. Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, afirmó.

El operativo constituye así un nuevo golpe contra las estructuras armadas que mantienen presencia en el Caribe colombiano. Las autoridades deberán establecer ahora las circunstancias precisas en las que se produjo el procedimiento y avanzar en las investigaciones relacionadas con los otros tres hombres que murieron junto a alias ‘Bendito Menor’.