Primeras imágenes tras operativo en el que murió alias 'Bendito Menor'

Las primeras imágenes del operativo en el que habría muerto Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’ o ‘Nain’, comenzaron a conocerse luego del despliegue de las autoridades en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira.

En las fotografías se observan cuatro cuerpos cubiertos con bolsas blancas sobre una vía, mientras integrantes de las autoridades permanecen en el lugar adelantando las labores correspondientes tras el procedimiento.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en el operativo también habrían muerto Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, pareja de Pérez Toncel, y dos hombres que cumplirían funciones como escoltas.

El operativo habría sido adelantado por unidades de la Policía Nacional como parte de una operación que tenía como objetivo ubicar a Pérez Toncel, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización anteriormente conocida como ‘Los Pachenca’.



Cayó alias Bendito Menor Foto suministrada

Alias ‘Bendito Menor’, objetivo de alto valor

Pérez Toncel, de aproximadamente 26 años, era señalado como jefe del frente Javier Cáceres de las ACSN y tenía influencia en diferentes zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en sectores de Magdalena, Cesar y La Guajira.

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Su nombre había adquirido relevancia dentro de las investigaciones de las autoridades por las actividades de esta organización armada en diferentes municipios de la región Caribe. Las autoridades lo habían incluido entre sus objetivos de alto valor y habían ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permitiera establecer su ubicación y facilitar su captura o neutralización.

Imágenes muestran los cuerpos de cuatro personas que murieron en un operativo de la Policía en La Guajira Foto suministrada

Desde finales de agosto se habría intensificado la búsqueda de Pérez Toncel mediante una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En el operativo participaron unidades especializadas de la Dijín, además de capacidades tecnológicas y de inteligencia.

Según la información preliminar, estas labores permitieron establecer la ubicación del presunto cabecilla en Riohacha y posteriormente ejecutar el operativo que terminó con el resultado conocido.

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Presidente De La Espriella anunciaría el operativo

El presidente Abelardo De La Espriella realizaría este jueves el anuncio oficial sobre el operativo y sus resultados. Se espera que entregue detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el procedimiento y confirme la identidad de las personas que murieron.

Por ahora, las autoridades avanzan en las labores de identificación y judicialización de los cuerpos, mientras se conocen nuevos detalles sobre el operativo.

El resultado representa un golpe contra la estructura de las ACSN, aunque las autoridades deberán establecer oficialmente las circunstancias del enfrentamiento y confirmar la identidad de alias ‘Bendito Menor’.