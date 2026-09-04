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Blu Radio  / Nación  / Gobierno De La Espriella pone fin a diálogos con bandas de Medellín y Comuneros del Sur

Gobierno De La Espriella pone fin a diálogos con bandas de Medellín y Comuneros del Sur

El Gobierno dejó sin efecto las resoluciones que permitían adelantar diálogos de paz con ese grupo armado y las bandas delincuenciales.

Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

El Gobierno de Abelardo De La Espriella sigue desmontando la estructura de la paz total del expresidente Gustavo Petro.

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En las últimas horas, el presidente Abelardo De La Espriella firmó la resolución que pone fin a los diálogos de paz con el frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que delinque en Nariño.

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Ese grupo está bajo el mando de Gabriel Yepes, conocido con el alias de 'HH' y cuya extradición estaba frenada por la paz total.

Alias 'HH'
Alias 'HH'
Goto: Blu radio.

El presidente Abelardo De La Espriella también firmó recientemente la extradición de alias ‘HH’ a Estados Unidos.

Además en las últimas horas el mandatario también firmó la resolución que le pone fin al proceso de diálogo con las bandas que delinquen en Medellín y el Valle de Aburrá.

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Con estas estructuras hubo dos polémicas recientemente: la primera se dio porque el entonces presidente Gustavo Petro hizo un evento en la capital de Antioquia en el cual participaron los cabecillas de estas estructuras, quienes salieron de la cárcel de Itagüi para participar en el ‘tarimazo’.

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Otra de las polémicas que se dio durante el Gobierno anterior fue cuando se conoció que en la cárcel de Itagüi los cabecillas de esas bandas realizaron una parranda vallenata.

Es importante recordar que, recientemente, el gobierno De La Espriella también le puso fin a los diálogos de paz con las disidencias de alias ‘Calarcá’.

El mandatario ha sido claro en que en su gobierno no va a haber ningún tipo de diálogos con grupos armados.

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