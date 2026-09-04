"Difícil tener la información al 100 %": advierten limitaciones para detectar menores en bombardeos

El debate sobre la legalidad y la viabilidad de los bombardeos de la Fuerza Pública contra grupos criminales ha vuelto al centro de la agenda pública tras recientes recursos de tutela. Frente a los cuestionamientos que señalan que estas operaciones podrían ser indiscriminadas, el general en retiro Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) y excomandante de la Fuerza Aérea, defendió la rigurosidad y planeación científica detrás de estas misiones, al tiempo que expuso las limitaciones técnicas reales que enfrenta la inteligencia en el terreno.

Rigurosidad doctrinal y filtros legales contra el error operacional

Para el general León, un bombardeo no es una decisión que se tome a la ligera. "Una operación de bombardeo se toma con suprema seriedad en nuestra institución y esta obedece primero a una información que se convierte en inteligencia".

Una vez que se consolida la información, esta atraviesa estrictos filtros de verificación en la Fuerza Aérea; si existen dudas o datos incompletos, la misión se devuelve o se desecha de plano.

En el planeamiento de cada misión participan de forma obligatoria un especialista en derechos humanos, un oficial jurídico experto en derecho operacional, la inteligencia de la Fuerza Aérea —que evalúa la oportunidad e idoneidad del blanco— y la parte operativa, encargada de definir las aeronaves y el armamento específico para minimizar los daños colaterales y garantizar la proporcionalidad.



Operativos del Ejército en el Meta Foto: Ejército Nacional (Mejorada con IA)

Esta rigurosa metodología no es improvisada; responde a un proceso de aprendizaje histórico institucional. "Este procedimiento que acabo de decir no se modifica, no se cambia, se mantiene de manera permanente porque fue doctrina que se aprendió desde lo que nos sucedió en el año 98 con la operación Santo Domingo", explicó León, recordando el trágico episodio en Arauca donde civiles perdieron la vida.

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Los límites de la tecnología frente a los menores de edad

Uno de los puntos más complejos de la discusión radica en cómo actuar cuando se sospecha la presencia de menores de edad en los campamentos ilegales. León puntualizó que las operaciones militares hoy se rigen bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el cual se basa en la distinción clara de quién es un combatiente activo.

No obstante, el excomandante de la Fuerza Aérea reconoció que la precisión absoluta en zonas selváticas es sumamente compleja debido a barreras geográficas y tecnológicas. "Los equipos también tienen limitaciones, no puede determinarse con exactitud a través de medios optrónicos si hay una persona menor de edad o no".

Explicó que los sensores térmicos, calóricos e imágenes aéreas tienen un alcance restringido por el relieve y la vegetación espesa, impidiendo calcular con precisión la estatura o edad exacta de una persona en un campamento oculto.

Así fue el bombardeo de las FFMM contra Clan del Golfo en Antioquia. Foto: Suministrada

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El general fue enfático al advertir que exigir certezas absolutas paraliza la acción del Estado: "corroborar y así que vamos a tener la información al 100% para verificar que no hay un menor de edad, pues es muy difícil y muy complejo. Y por eso al final este tipo de decisiones va a limitar el uso de la fuerza para poder hacer la aplicación de la fuerza con toda la capacidad del Estado".

Finalmente, el presidente de Acore alertó sobre el deterioro en las capacidades de inteligencia estratégica de las Fuerzas Militares debido a recientes decisiones de política exterior del Gobierno actual. Aunque los golpes tácticos recientes demuestran un trabajo acumulado de meses, León advirtió que la desconexión con aliados históricos ya pasa factura.

Escuche aquí la entrevista: