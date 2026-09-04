Kiko Gómez y amenazas a magistrados: Corte Suprema confirma refuerzo de seguridad

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha confirmado la implementación de un refuerzo preventivo en los esquemas de seguridad de los magistrados de la Sala de Casación Penal, así como en las instalaciones del Palacio de Justicia. La medida responde a una serie de situaciones e intimidaciones recientes que podrían comprometer la integridad de los juristas.

El presidente de la corporación, Iván Mauricio Lenis, explicó en Mañanas Blu que la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la DIJIN lideran actualmente las investigaciones correspondientes.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que las intimidaciones provienen del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez. Al respecto, tras conocerse una carta de alerta enviada por el magistrado Solórzano solicitando protección, Lenis señaló que:

"Ellos consideran que la condena en casación contra Kiko Gómez podría ser una de las causas de de amenazas de muerte o de al menos eh intimidaciones en su contra".



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Frente a este panorama, el presidente de la Corte manifestó que existe inquietud en el órgano judicial:

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"Esos hechos están siendo materia de investigación. Hay una preocupación porque pudiera comprometer la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de integrantes de la Procuraduría General de la Nación", indicó.

Medidas de protección inmediatas

La reacción de las autoridades policiales ha sido calificada como oportuna por parte de la Corte. Tras realizar estudios de riesgo personalizados, se definieron acciones de resguardo que inicialmente tendrán carácter provisional.

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"El director de la Policía me manifestó que, de manera preventiva, con unos fines de precaución, se van a reforzar la seguridad de los magistrados de la sala de casación penal y también de las instalaciones del palacio", puntualizó Lenis, agregando que la continuidad de estas restricciones se evaluará conforme avancen las indagaciones judiciales.

Adicionalmente, el alto tribunal se refirió a las versiones que circulan en plataformas digitales sobre supuestas órdenes impartidas por Gómez para cometer tres homicidios y la aparente directriz a su núcleo familiar de salir del país hacia Italia para evadir la justicia. Sobre esto, Lenis aclaró que:

"Esa información ha estado en las plataformas digitales, en las redes sociales, y por supuesto tendrá que ser tenida en cuenta y habrá que ver qué pruebas hay de ello por parte de las autoridades", enfatizó.

Respaldo del Gobierno Nacional

"El presidente dio un total respaldo, apoyo y también instrucciones a la dirección de la Policía, a la Unidad de Protección para que se fortalecieran las medidas", finalizó.

Escuche la entrevista: