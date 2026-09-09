IPS de Barrancabermeja, en la lupa de la Alcaldía que verifica atención a usuarios

La Secretaría de Salud de Barrancabermeja adelanta controles y auditorías a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del Distrito para verificar que los usuarios reciban una atención adecuada y que cuenten con mecanismos efectivos para presentar sus inquietudes, quejas y solicitudes.

Durante 2026, la secretaría ha realizado 20 visitas de auditoría en las que se revisa, entre otros aspectos, el funcionamiento de las oficinas de Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU), el trámite de peticiones, quejas y reclamos, así como los diferentes canales habilitados para atender a los ciudadanos.

Liliana Galvan, contratista de la Alcaldía, explicó que las verificaciones también buscan establecer si las instituciones cuentan con personal capacitado e idóneo para atender a los pacientes y si están cumpliendo con los mecanismos de participación social establecidos en la normativa.

“Es importantísimo que los escuchen, que recepcionen sus PQRS y que estas sean gestionadas oportunamente”, señaló Galvan.



Las auditorías se realizan bajo los parámetros de la Circular 008 de 2018, que establece lineamientos relacionados con la atención al usuario y la participación social en el sistema de salud. La Secretaría busca que las IPS no solo reciban las solicitudes de los ciudadanos, sino que además fortalezcan los espacios para escuchar sus opiniones y dar respuesta a sus necesidades.

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Otro de los puntos que se verifica es la disponibilidad de canales de comunicación para facilitar el contacto de los usuarios con las instituciones. Entre ellos están las páginas web, líneas telefónicas y servicios de atención a través de WhatsApp.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, estas acciones continuarán con el propósito de identificar posibles aspectos por mejorar y promover una atención digna y humanizada en los servicios de salud del Distrito.

