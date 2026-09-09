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Metrolínea responde por deterioro y vandalismo de portales y estaciones en Bucaramanga

Ante los señalamientos, Metrolínea S.A. aclaró que los vehículos que permanecen ubicados en los portales de Girón y Piedecuesta no son de propiedad de la empresa.

FOTO PORTAL PIEDECUESTA- METROLÍNEA.jpg
FOTO: Portal Metrolínea destruido en Piedecuesta- Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El deterioro de la infraestructura de Metrolínea continúa generando preocupación entre los usuarios del sistema de transporte público en Bucaramanga, debido a que varios portales y estaciones llevan más de seis años afectados por el abandono y el vandalismo.

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En medio de los cuestionamientos por el estado de estos espacios, usuarios han denunciado el robo y deterioro de elementos de la infraestructura. “Se robaron hasta un ascensor”, es una de las expresiones que se han escuchado frente a la situación, mientras crece el llamado a recuperar y poner nuevamente en funcionamiento estos espacios.

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Ante los señalamientos, Metrolínea S.A. aclaró que los vehículos que permanecen ubicados en los portales de Girón y Piedecuesta no son de propiedad de la empresa.

Según la entidad, estos automotores pertenecieron al concesionario Metro Cinco Plus S.A., sociedad que actualmente se encuentra en liquidación judicial por orden de la Superintendencia de Sociedades.

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La entidad de vigilancia realizó los días 30 y 31 de marzo de 2026 una diligencia de secuestro de bienes dentro del proceso de liquidación. Por esta razón, los vehículos se encuentran sujetos a las decisiones que adopte el liquidador designado.

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Metrolínea explicó que, al no tener derechos de propiedad sobre estos automotores, tampoco cuenta con facultades para retirarlos, disponer de ellos o enajenarlos, debido a que hacerlo podría constituir una interferencia en el proceso judicial que actualmente está en curso.

La empresa aseguró que esta situación jurídica no significa que exista inacción. Metrolínea indicó que ha solicitado formal y reiteradamente a la Superintendencia de Sociedades y al liquidador el retiro de los vehículos de los portales.

La compañía manifestó que continuará insistiendo en esta solicitud con el propósito de recuperar la disponibilidad de la infraestructura y avanzar en las acciones necesarias para mejorar las condiciones de estos espacios.

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De manera paralela, Metrolínea informó que ha reforzado la protección de sus portales mediante cerramientos perimetrales, coordinación con las autoridades y la presentación de denuncias penales relacionadas con los hechos de vandalismo registrados.

La empresa señaló que respeta las competencias de las autoridades judiciales, fiscales y administrativas y pidió que se esclarezcan integralmente los hechos que han afectado la infraestructura del sistema.

La situación de los portales y estaciones hace parte de la compleja crisis que ha enfrentado Metrolínea y el sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga durante los últimos años. El deterioro de infraestructura, los actos de vandalismo, los vehículos abandonados y los problemas asociados a los antiguos concesionarios han generado cuestionamientos de usuarios y autoridades.

Mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con los bienes de los concesionarios, Metrolínea sostiene que continuará realizando las gestiones administrativas y legales que estén dentro de sus competencias para recuperar sus espacios y mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura.

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