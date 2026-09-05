Ahorro de agua mejora en Medellín, pero en un embalse todavía falta hasta 91 % de la meta de EPM

El ahorro voluntario de agua aumentó en Medellín durante el tercer día de la campaña para reducir el consumo ante las condiciones del fenómeno de El Niño. Sin embargo, Empresas Públicas de Medellín advirtió que los resultados todavía están por debajo de las metas necesarias para disminuir el riesgo de un posible racionamiento.

En el sistema abastecido por el embalse Piedras Blancas, que atiende las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, se ahorraron 27 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 92 litros. Esto significa que se alcanzó cerca del 29 % de la meta establecida por EPM, es decir que todavía falta un 71 % del ahorro requerido.

En La Fe, que suministra agua a las zonas centro y sur de Medellín y a los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado, el ahorro fue de 15 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 70 litros. En este sistema se cumplió aproximadamente el 21 % de la meta y falta cerca del 79 %.

Agua potable. Foto: Acueducto de Bogotá.

Por su parte, en el sistema abastecido por el embalse Riogrande, que atiende las zonas occidental y noroccidental de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, se ahorraron 6 litros diarios por vivienda o local, frente a los 70 litros requeridos. Allí apenas se alcanzó el 9 % de la meta, lo que quiere decir que todavía falta el 91 % del ahorro esperado.



Aunque el comportamiento representa una mejora frente a los días anteriores, EPM insiste en que todavía falta aumentar significativamente el ahorro. La empresa hizo un llamado especial a la comunidad para mantener y reforzar estas medidas durante este fin de semana, cuando tradicionalmente se registra un mayor consumo de agua.

La recomendación es reducir el tiempo de las duchas, cerrar las llaves mientras no se estén utilizando, reutilizar el agua cuando sea posible y evitar el lavado de vehículos con manguera.