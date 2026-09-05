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Vendaval deja 28 familias afectadas en Campamento, Antioquia: 11 trapiches paneleros sufrieron daños

La fuertes lluvias se sumaron a la emergencia en la que también hay tres centros educativos rurales afectados. La Alcaldía sigue recibiendo reportes de los daños en siete veredas.

Afectados por vendaval en Campamento, antioquia
Alcaldía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Las fuertes lluvias y el vendaval registrados durante las últimas noches dejan, de manera preliminar, 28 familias afectadas en Campamento, Antioquia.

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Según el reporte entregado por el alcalde Cristian Agudelo. De este total, 21 familias, integradas por 49 personas, fueron reportadas como afectadas, mientras que otras siete familias, con 23 integrantes, fueron clasificadas como damnificadas.

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Las autoridades han recibido reportes de afectaciones en las veredas La Frisolera, Montañita, El Reposo, Los Mangos, San Roque, La Chiquita, Chaquiral, La Polca y La Quiebra. En la zona urbana también se reportaron daños en el parque principal y en las calles 6 y 4. De acuerdo con el alcalde, hasta el momento no se han registrado personas heridas ni afectaciones a animales.

La emergencia también alcanzó al sector educativo. Tres centros educativos rurales reportaron afectaciones: La Chiquita, la sede El Reposo y Quebrada Negra. A esto se suman daños en la infraestructura productiva del municipio, especialmente en los trapiches paneleros.

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Según Agudelo, 11 trapiches perdieron parcialmente sus cubiertas, aunque hasta ahora los daños reportados se concentran en los techos. El alcalde destacó que estos establecimientos son fundamentales para Campamento, un municipio cuya economía e identidad están estrechamente ligadas a la producción panelera.

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“En Campamento ya llevamos cuatro noches donde llueve toda la noche y, por ejemplo, en la noche trasantier tuvimos que madrugar a destapar una de las vías terciarias de nuestro municipio, que fue afectada también por derrumbes”, indicó.

El mandatario señaló que esta semana la Alcaldía priorizará la atención de las familias damnificadas y que se coordinarán acciones con la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN para atender al resto de hogares afectados.

Además, advirtió a los habitantes sobre la necesidad de reforzar adecuadamente las cubiertas de sus viviendas, especialmente los elementos que las sostienen, ante la continuidad de las lluvias. Agudelo también indicó que las precipitaciones ya han generado derrumbes en vías terciarias, mientras el municipio completa varias noches consecutivas de lluvias.

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