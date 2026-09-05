Voraz incendio en Rionegro deja 10 personas afectadas y cuatro viviendas inhabilitadas

Un incendio de grandes proporciones se registra desde la noche del viernes 4 de septiembre en las instalaciones de la Fundación Botellas de Amor, ubicada en la vereda La Laja, zona rural de Rionegro, Oriente antioqueño. En el lugar se almacenaban grandes cantidades de material plástico destinado a procesos de aprovechamiento y transformación, lo que ha dificultado las labores de control y extinción.

A esta hora, 63 personas de diferentes organismos de socorro, seguridad y entidades de apoyo trabajan de manera articulada para contener las llamas y evitar que el fuego continúe propagándose hacia sectores cercanos.

En la atención participan los cuerpos de Bomberos de Rionegro, Marinilla, La Ceja y El Carmen de Viboral, además de la Policía y el Ejército. También apoyan la emergencia la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con un dron; la concesión Túnel de Oriente; el Aeropuerto Internacional José María Córdova, con suministro de espuma; EPM, Alcanos y diferentes dependencias de la Alcaldía.

A esta hora bomberos de Rionegro atienden un gigantesco incendio en una empresa de reciclaje de la vereda La Laja. Unidades de Marinilla, La Ceja y El Carmen de Viboral apoyan en la contención de las llamas.#VocesySonidos pic.twitter.com/4AF4PCbRvp — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 5, 2026

El balance preliminar indica que no hay personas lesionadas ni víctimas mortales. Sin embargo, 10 residentes resultaron afectados, entre ellos un menor de edad y una persona con discapacidad. Además, ocho trabajadores de la Fundación presentan afectaciones laborales derivadas de la emergencia.



Cuatro viviendas quedaron totalmente inhabilitadas y las autoridades continúan evaluando las pérdidas materiales. Durante las labores también fueron rescatados tres perros que permanecían en la zona.

La Secretaría de Familia activó su capacidad institucional para acompañar a las familias afectadas y disponer de alternativas de albergue temporal para quienes lo requieran.

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Las autoridades advierten que, por las características y el volumen del material comprometido, las labores de control, enfriamiento y extinción podrían prolongarse durante los próximos días. El Puesto de Mando Unificado permanece activo y se mantienen protocolos de evacuación y seguridad para prevenir nuevos riesgos.

La comunidad debe mantenerse alejada del lugar, facilitar el paso de los vehículos de emergencia y seguir únicamente las indicaciones oficiales. Ante cualquier situación de riesgo está habilitada la línea 123.