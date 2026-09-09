Declaran improcedente tutela de Jorge Andrés Carrillo; quería tumbar fallo que lo sacó de ISA

El exgerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, sufrió un nuevo revés luego de que el Consejo de Estado declarara improcedente la acción de tutela presentada contra la Sección Quinta con la que buscaba dejar sin efectos la sentencia que anuló su elección como presidente de Interconexión Eléctrica S.A.

Atención: El @consejodeestado declaró improcedente la tutela presentada por Jorge Andrés Carrillo contra el fallo que anuló su elección como presidente de @ISAConexiones durante el gobierno de @petrogustavo La decisión mantiene vigente la nulidad de su elección y señala que el… pic.twitter.com/PLvjQGlC3z — Ricardo Ospina (@ricarospina) September 9, 2026

Lo que se ha podido conocer es que se concluyó que la tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, debido a que los argumentos presentados por Carrillo no demostraron una vulneración autónoma, grave y manifiesta de sus derechos fundamentales.

Hay que recordar que Carrillo había acudido a este mecanismo después de que el 26 de febrero de 2026, la Sección Quinta declarara la nulidad de su designación como presidente de ISA, momento en el que se encontró irregularidades en el proceso de selección, particularmente por modificaciones a los criterios técnicos de evaluación.

En su tutela, Carrillo alegó, entre otros aspectos, la falta de competencia de la Sección Quinta, errores en la interpretación de las normas aplicables a ISA, una valoración indebida de las pruebas y cuestionó que el tribunal hubiera ordenado retomar el proceso de selección desde una etapa anterior.



Sin embargo, recientemente se consideró que esos cuestionamientos correspondían principalmente a debates legales y probatorios ya resueltos por un juez, y que la tutela no podía convertirse en una instancia adicional para reabrir la discusión.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, aseguró en su cuenta de X que, “ISA no es botín político ni refugio de hojas de vida parcheadas. Medellín tiene patrimonio en esa compañía y vamos a seguir vigilando que no la secuestren. @petrogustavo @QuinteroCalle ya no tienen cómo tapar esto. Otra jugada que le salió mal a Ricardo Roa. Tras de ladrón quedó como bufón”.

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La decisión mantiene, por ahora, los efectos del fallo que anuló la elección de Carrillo y que ordenó reconstruir el proceso de selección de la presidencia de ISA bajo las reglas originales.