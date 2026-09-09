En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España
Diosdado Cabello

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Declaran improcedente tutela de Jorge Andrés Carrillo; quería tumbar fallo que lo sacó de ISA

Declaran improcedente tutela de Jorge Andrés Carrillo; quería tumbar fallo que lo sacó de ISA

Por ahora, sigue en firme la reconstrucción del proceso de selección en la presidencia de ISA.

Jorge Carrillo.
Jorge Carrillo.
Captura de pantalla
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El exgerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, sufrió un nuevo revés luego de que el Consejo de Estado declarara improcedente la acción de tutela presentada contra la Sección Quinta con la que buscaba dejar sin efectos la sentencia que anuló su elección como presidente de Interconexión Eléctrica S.A.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Lo que se ha podido conocer es que se concluyó que la tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, debido a que los argumentos presentados por Carrillo no demostraron una vulneración autónoma, grave y manifiesta de sus derechos fundamentales.

Últimas noticias

Racionamiento de agua en la localidad de Kennedy.jpg
Antioquia

Continúan los cortes de agua en algunas zonas de Medellín; hoy le toca a 11 barrios

Incautación de bienes a red de narcotráfico.jpg
Antioquia

Incautan en Antioquia y otros departamentos bienes por más de $22.000 millones a red de narcotráfico

Hay que recordar que Carrillo había acudido a este mecanismo después de que el 26 de febrero de 2026, la Sección Quinta declarara la nulidad de su designación como presidente de ISA, momento en el que se encontró irregularidades en el proceso de selección, particularmente por modificaciones a los criterios técnicos de evaluación.

En su tutela, Carrillo alegó, entre otros aspectos, la falta de competencia de la Sección Quinta, errores en la interpretación de las normas aplicables a ISA, una valoración indebida de las pruebas y cuestionó que el tribunal hubiera ordenado retomar el proceso de selección desde una etapa anterior.

Sin embargo, recientemente se consideró que esos cuestionamientos correspondían principalmente a debates legales y probatorios ya resueltos por un juez, y que la tutela no podía convertirse en una instancia adicional para reabrir la discusión.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, aseguró en su cuenta de X que, “ISA no es botín político ni refugio de hojas de vida parcheadas. Medellín tiene patrimonio en esa compañía y vamos a seguir vigilando que no la secuestren. @petrogustavo @QuinteroCalle ya no tienen cómo tapar esto. Otra jugada que le salió mal a Ricardo Roa. Tras de ladrón quedó como bufón”.

Publicidad

La decisión mantiene, por ahora, los efectos del fallo que anuló la elección de Carrillo y que ordenó reconstruir el proceso de selección de la presidencia de ISA bajo las reglas originales.

Relacionados

ISA

Medellín

Consejo de Estado

Publicidad

Publicidad

Publicidad