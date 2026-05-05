Olga Patricia Castaño asume como presidenta encargada de ISA tras la salida de Jorge Andrés Carrillo

Tras la salida obligada de Jorge Andrés Carrillo de ISA, se conoció el nombre de la nueva presidenta encargada que estará en el puesto mientras se define quién será la persona que llevará las riendas de la empresa de Interconexión Eléctrica.

ISA atraviesa un nuevo capítulo tras la salida de su presidente, Jorge Andrés Carrillo, decisión que abrió paso a la designación de una nueva líder encargada mientras se define la dirección en propiedad de la empresa. Se trata de Olga Patricia Castaño Díaz , quien era la vicepresidente de Estrategia y que tomará las riendas momentáneas de ISA.

Hay que recordar que la desvinculación de Carrillo se produjo luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de su nombramiento, al encontrar irregularidades en el proceso de selección. El alto tribunal concluyó que se presentaron fallas en los criterios de evaluación y posibles inconsistencias frente a los principios de transparencia y mérito, lo que terminó invalidando la llegada del exgerente de EPM.

Atención: Hay cambio en la presidencia (e) de @ISAConexiones tras la anulación del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo por parte del @consejodeestado La Junta directiva designó como presidenta (e) a Olga Patricia Castaño, en reemplazo de Gabriel Jaime Melguizo. Fue ratificado… pic.twitter.com/Ccnd01Rdlk — Ricardo Ospina (@ricarospina) May 5, 2026

Tras conocerse la decisión judicial, la junta directiva de ISA suspendió a Carrillo y posteriormente dio por terminado su contrato. No obstante, la empresa aclaró que la salida no se consideró un despido con justa causa desde el punto de vista laboral, por lo que se realizó el pago de la indemnización.



En medio de este escenario, ISA centró sus esfuerzos en garantizar la continuidad operativa y por ello nombró como presidenta encargada a Olga Castaño, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Estrategia desde 2014 y cuenta con una trayectoria de 26 años dentro de la compañía.

La llegada de Castaño ha sido interpretada como un movimiento clave para recuperar la confianza de inversionistas pues, por ejemplo, la mujer estuvo en la gerencia de Gestión Corporativa en ISA Vías en Chile, lo que demuestra su conocimiento de la empresa de servicios públicos.

Dentro de la última reunión también se definió que el presidente de la Junta Directiva seguirá siendo Juan Pablo Zárate; el Comité de Negocios lo presidirá Germán Arce; el Comité de Gobierno Corporativo lo liderará Fabiola Leal; el Comité de Auditoría estará bajo el mando de Astrid Martínez; y el Comité de Talento Organizacional será comandado por Juan Emilio Posada.

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Estos cambios han generado reacciones entre accionistas, quienes han insistido en la necesidad de fortalecer los procesos internos de selección y garantizar mayor transparencia en la toma de decisiones.

Mientras tanto, ISA avanza en la búsqueda de un nuevo presidente en propiedad, en un proceso que estará bajo la lupa pública tras la presuntas irregularidades cometidas en la elección de Jorge Andrés Carrillo, cercano a Daniel Quintero durante su Alcaldía de Medellín.