A pocas horas de reactivar cortes de agua en Medellín, metas de ahorro no alcanzan el 50%

Medellín está a pocas horas de volver a un recorte nocturno del servicio de agua potable en algunas zonas de la ciudad, como respuesta a la disminución del caudal en algunos embalses como Piedras Blancas, que afronta la situación más delicada.

La medida en el Centro y Nororiente estará vigente hasta el próximo 14 de septiembre, cuando se revisará nuevamente la medida, con interrupciones programadas entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

Pero, ¿por qué se tomó la decisión por parte de Empresas Públicas de Medellín? Las últimas cifras dejan en evidencia que en el sistema de Piedras Blancas, el ahorro promedio fue de 39 litros por vivienda en las últimas 24 horas, frente a una meta diaria de 92 litros.

Por su parte, en La Fe, el ahorro alcanzó apenas 15 litros por vivienda, mientras la meta es de 70 litros y por su parte, Riogrande registró un ahorro de 36 litros por vivienda, frente a los 70 litros establecidos como objetivo.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a recordarle a la ciudadanía la importancia del ahorro del agua para así evitar que en cuestión de 15 días se tenga un racionamiento masivo en la capital de Antioquia.

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"Si el agua se agota, se agota, no hay de dónde sacarla. El agua no sale de las piedras, dependemos de la lluvia, dependemos de los nacimientos, y definitivamente es una alerta grande", admitió el mandatario.

Hay que recordar que el nuevo recorte ya no será de 11 horas, como se había establecido con anterioridad, sino 8 horas y permitirán a los habitantes una mejor planeación para aprovisionarse del líquido.

La medida se reactiva con los barrios inicialmente definidos en el esquema 1 por parte de EPM que incluyen a: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N° 2, en la Comuna Popular; La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de la Cima N° 1 y Versalles N° 2, en la Comuna Manrique; Campo Valdés, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central, pertenecientes a la Comuna Aranjuez; Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam de la Comuna Villa Hermosa; y finalmente en la Comuna Buenos Aires está Barrios de Jesús.