Durante el cuarto día tampoco se ahorró suficiente agua en Medellín: autoridades preparan medidas

Medellín mantiene el llamado al ahorro de agua ante la reducción de las lluvias y el impacto que el fenómeno de El Niño podría tener sobre el abastecimiento. Sin embargo, por cuarto día consecutivo, el consumo en la ciudad y el Valle de Aburrá no alcanza las metas establecidas por EPM.

En el reporte más reciente, correspondiente al sábado 5 de septiembre, solo uno de los tres sistemas de abastecimiento registró una reducción en el consumo. En las zonas nororiental y centro-oriental, abastecidas por el sistema Piedras Blancas, el ahorro fue de 18 litros diarios por vivienda, frente a una meta de 92 litros.

En los sistemas La Fe y Riogrande no se logró reducir el consumo. En este último, incluso, el consumo aumentó en un litro diario por vivienda o local.

Ante este panorama, Medellín empieza a implementar alternativas para disminuir la presión sobre las fuentes de agua potable. Una de las principales apuestas es el aprovechamiento de aguas subterráneas para actividades que no requieren agua tratada.



Agua potable. Foto: Acueducto de Bogotá.

"Se hará especialmente en horas de la noche para cuidar las zonas verdes de la ciudad, pero no lo haremos con riego de agua potable. Se hará con agua a través de perforaciones subterráneas, que tenemos la capacidad de hacerlo", indicó.

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La estrategia contempla utilizar este recurso para el riego de jardines y zonas verdes públicas, principalmente durante la noche, con el propósito de reducir las pérdidas por evaporación y reservar el agua potable para el consumo de los hogares.

Las aguas subterráneas también podrían utilizarse para atender emergencias como incendios forestales. Solo durante agosto, Medellín registró al menos 40 incendios de este tipo, situaciones que también representan un consumo importante del recurso.

A estas medidas se suman mayores controles al lavado de vehículos, actividad en la que las autoridades han identificado desperdicios de agua.

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"A veces vemos unas zonas de la ciudad donde unas mangueras, pero además no cualquier manguera, unas mangueras con un diámetro inmenso, botando agua todo el día, que además son ilegales, hay que controlarla, y le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a controlar esto. Esto era un control de todo. No es justo que unas familias ahorren y que otros estén botando el agua", explicó.

La meta de las autoridades es evitar regresar al esquema de racionamiento inicialmente planteado, que contemplaba suspender el servicio día por medio para unos 300.000 habitantes del nororiente y el centro de Medellín.

Por ahora, el llamado continúa siendo al ahorro, mientras EPM evalúa diariamente el comportamiento del consumo y la disponibilidad del recurso.