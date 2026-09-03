Racionamiento por Fenómeno de El Niño en El Carmen de Viboral cambia: será solo de noche

Ante la alerta por la reducción de las lluvias que ha disminuido la disponibilidad del recurso hídrico, ya se vienen aplicando medidas en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente de Antioquia. De acuerdo con los reportes oficiales, las precipitaciones cayeron 40 % durante los últimos tres meses, situación que provocó una reducción aproximada del 33 % en el caudal de las fuentes que abastecen al municipio. Históricamente, agosto registraba cerca de 17 días lluviosos, pero este año las lluvias se redujeron significativamente.

Por la situación, la empresa de servicios públicos La Cimarrona confirmó que activó un plan de contingencia con suspensiones programadas por sectores, los cuales se realizan entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, un sector por día, con el propósito de reducir el impacto en las actividades cotidianas de los hogares y las entidades, además del comercio.

Ante el concejo municipal, el alcalde Hugo Jimenez pidió que este tema no se convierta en algo político cuando en todo el país se está atravesando una sequía provocada por fenómenos climáticos que requieren, más que palabras, medidas como las que ahora se están implementando.

De manera paralela, la Administración Municipal indicó que trabaja en cuatro proyectos para fortalecer la seguridad hídrica: avanza en 60 % la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, con una inversión de $2.205 millones, después de 35 años sin renovarse; se construyen tanques que aumentarán 25 % las reservas; se adelantan los estudios y diseños para optimizar la bocatoma Los Andes y construir la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable Viveros de los Andes y se estructura el proyecto de la bocatoma Río San Lorenzo y su red de aducción, que aportaría al menos 60 litros por segundo adicionales y mejoraría la presión en la red municipal.



Finalmente, la empresa explicó que mantendrá un seguimiento permanente a los niveles y condiciones de las fuentes, debido a que los pronósticos oficiales advierten que el fenómeno de El Niño podría intensificarse durante el último trimestre del año. Por ello, la petición a la comunidad es realizar un uso responsable y eficiente del agua.