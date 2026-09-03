En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ministerio de Educación
Jonathan Meléndez
Fenómeno de El Niño
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Racionamiento por Fenómeno de El Niño en El Carmen de Viboral cambia: será solo de noche

Racionamiento por Fenómeno de El Niño en El Carmen de Viboral cambia: será solo de noche

Mientras Medellín quitó medidas de racionamiento, otras localidades aplican acciones. El Carmen de Viboral indicó que se hace ante la sequía, pero buscando no afectar tanto el comercio.

Sequía en Facatativá_ el municipio enfrenta racionamientos.jpg
Sequía en Facatativá: el municipio enfrenta racionamientos //
Foto: captura de video suministrado
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Ante la alerta por la reducción de las lluvias que ha disminuido la disponibilidad del recurso hídrico, ya se vienen aplicando medidas en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente de Antioquia. De acuerdo con los reportes oficiales, las precipitaciones cayeron 40 % durante los últimos tres meses, situación que provocó una reducción aproximada del 33 % en el caudal de las fuentes que abastecen al municipio. Históricamente, agosto registraba cerca de 17 días lluviosos, pero este año las lluvias se redujeron significativamente.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Por la situación, la empresa de servicios públicos La Cimarrona confirmó que activó un plan de contingencia con suspensiones programadas por sectores, los cuales se realizan entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, un sector por día, con el propósito de reducir el impacto en las actividades cotidianas de los hogares y las entidades, además del comercio.

Últimas noticias

Extranjeros fueron devueltos a su país
Antioquia

Cinco extranjeros que venían de Miami fueron inadmitidos en aeropuerto de Rionegro, Antioquia

322536_Blu Radio // Cárcel El Pedregal // Foto: Google Maps
Antioquia

Más de dos millones de prendas en denim han sido confeccionadas en ocho cárceles de Antioquia

Ante el concejo municipal, el alcalde Hugo Jimenez pidió que este tema no se convierta en algo político cuando en todo el país se está atravesando una sequía provocada por fenómenos climáticos que requieren, más que palabras, medidas como las que ahora se están implementando.

De manera paralela, la Administración Municipal indicó que trabaja en cuatro proyectos para fortalecer la seguridad hídrica: avanza en 60 % la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, con una inversión de $2.205 millones, después de 35 años sin renovarse; se construyen tanques que aumentarán 25 % las reservas; se adelantan los estudios y diseños para optimizar la bocatoma Los Andes y construir la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable Viveros de los Andes y se estructura el proyecto de la bocatoma Río San Lorenzo y su red de aducción, que aportaría al menos 60 litros por segundo adicionales y mejoraría la presión en la red municipal.

Lea también:

Alcalde de Medellín y John Maya Salazar
Antioquia

Ciudadanos no cumplieron: primer día sin racionamiento en Medellín dejó incremento en vez de ahorro

Agua.jpg
Antioquia

Cada hogar debe ahorrar por lo menos el 5 % de su consumo: expertos sobre riesgo de racionamiento

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Finalmente, la empresa explicó que mantendrá un seguimiento permanente a los niveles y condiciones de las fuentes, debido a que los pronósticos oficiales advierten que el fenómeno de El Niño podría intensificarse durante el último trimestre del año. Por ello, la petición a la comunidad es realizar un uso responsable y eficiente del agua.

Relacionados

Gobernación de Antioquia

Agua potable

Fenómeno de El Niño

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad