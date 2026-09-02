Cada hogar debe ahorrar por lo menos el 5 % de su consumo: expertos sobre riesgo de racionamiento

¿Cómo funcionarán incentivos y sanciones por consumo de energía tras resolución del Gobierno nacional? Aunque EPM entregará detalles este jueves, expertos sostienen que en medio de los retos por el fenómeno de El Niño cada hogar debe ahorrar por lo menos el 5 % de su consumo.

En medio de los retos de ahorro de servicios públicos en todo el país por el Fenómeno de El Niño, desde ya se está aplicando un sistema de “zanahoria y garrote” para los hogares y empresas tras una resolución de la CREG: quienes consuman más energía serán sancionados y quienes ahorren recibirán incentivos.

Aunque Empresas Públicas de Medellín entregará en detalle en las próximas horas cómo funcionará este sistema, con base en la resolución 126 de 2026, con la que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ya hay algunos detalles relevantes para todos los usuarios del sistema y es que la medida establece que los usuarios que superen la meta de consumo por encima del 10 % tendrán un cobro adicional, de acuerdo con una meta medida en kilovatios que sale del promedio del último año, lo cual se puede leer en la misma factura de servicios público.

En plata blanca, quienes consuman menos de 162 kilovatios al mes serán premiados, quienes consuman entre 162 y 198 kilovatios no obtendrán ni cobro ni beneficio y finalmente quienes superen los 198 kilovatios tendrán un valor adicional qué pagar en la factura.



Simónides Vasco, gerente de Experiencia Usuario Cliente de EPM, expuso que el incentivo será entregado al final del programa, que inicialmente se extenderá por seis meses: "¿Qué dice la medida? Que todos los usuarios vamos a tener una meta de consumo al mes. Esa meta viene de los consumos históricos del último año. Entonces, con base en esa meta, vamos a comparar el consumo del mes. Importante decir, ese dinero se recoge, va a una bolsa y se guarda para luego entregar el beneficio. Sea, el beneficio no se entrega inmediatamente, sino que se entrega al final del programa", señaló.

Ante la entrada en vigor del programa de ahorro de energía desde el 1 de septiembre, expertos de la Universidad de Medellín recomendaron a los hogares reducir al menos un 5 % su consumo de agua y electricidad. Según el docente Mario Alberto Luna, profesor del programa de Ingeniería en Energía, los electrodomésticos que más energía consumen en los hogares colombianos son la nevera, la freidora de aire y el microondas.

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"En el top 1 siempre va estar la nevera, eso depende mucho de las prácticas. Abrir la nevera, dejarla abierta, va a encender el compresor y y va a empezar a consumir más energía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cerrar la nevera. Hay otro electrodoméstico que consume gran cantidad de energía, y es la freidora de aire. Estamos hablando que puede oscilar entre los 1200 a los 1800 watios de consumo. También tenemos los microondas, los lavavajillas", dijo.

La nevera es el electrodoméstico que más influye en el consumo porque permanece encendida 24 horas al día, por lo que el experto recomendó evitar dejarla abierta y, si es un equipo antiguo, cambiarla por una con tecnología inverter, cuyos compresores consumen menos energía.

Otro ejemplo es que una freidora de aire utilizada durante 30 minutos o hasta una hora puede tener un consumo similar al de una plancha eléctrica tradicional. En el caso del microondas, Luna advierte que estos equipos pueden consumir entre 1.500 y 2.000 vatios durante 15 minutos, por lo que su uso frecuente para descongelar alimentos puede aumentar el valor de la factura.