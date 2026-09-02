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Liberaron a comerciante tras seis días de secuestro en el Nordeste de Antioquia

Las autoridades siguen investigando las razones que motivaron el hecho contra el comerciante y están tras la pista de los responsables.

Comerciante liberado en el Nordeste de Antioquia.
Comerciante liberado en el Nordeste de Antioquia.
Foto: suministrada.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Después de permanecer varios días retenido en una zona rural del Nordeste antioqueño, Luis Alexander López Restrepo, reconocido comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia, recuperó su libertad.

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La liberación se produjo luego de la intervención de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Nueva y su entrega al pastor de la iglesia pentecostal en esa localidad.

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López Restrepo había desaparecido el jueves 27 de agosto, cuando participaba en una feria campesina organizada por la administración municipal en la vereda Carrizal, sector rural ubicado en límites entre Segovia y Remedios.

De acuerdo con la denuncia conocida por las autoridades, durante la jornada varias personas se acercaron a conversar con él y, posteriormente, volvieron a requerirlo para que saliera del lugar.

La preocupación aumentó horas después, cuando la víctima logró comunicarse con sus familiares y les manifestara que sus captores estaban exigiendo 6.000 millones de pesos a cambio de su libertad.

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Las autoridades siguen investigando las razones que motivaron el hecho contra el comerciante y tras la pista de los responsables que podrían ser integrantes de las disidencias de las Farc.

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